Дизайнер перечислил антитренды в интерьерных стилях

Дворцовая классика, шебби-шик и, в меньшей степени, сканди теряют актуальность. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

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«Нарочитая вычурность дворцовой классики, действительно, теряет актуальность. Этот стиль, популярный в конце 90-х и начале 2000-х с его вензелями, арками, молдингами и обилием позолоты, все реже воспринимается как символ изысканности. Сегодня в премиальном сегменте ему на смену приходят более сдержанные и элегантные стили, такие как мидсенчури модерн, неоклассика в современной интерпретации и ар-деко, но с акцентом на лаконичность и функциональность. Важно не просто создать внешне эффектный интерьер, но и обеспечить безупречное качество исполнения каждой детали и использовать премиальные материалы», — рассказала дизайнер.

Кузнецова отметила, что гипертрофированная романтичность и ностальгические отсылки шебби-шика также все реже встречаются в городских квартирах.

«Его еще можно встретить в оформлении загородных домов и дач, но в более современной и облегченной форме. Причина кроется в том, что современные интерьеры стремятся к многофункциональности и адаптивности, а также к упрощению быта. Шебби-шик, с его акцентом на декоративность, не всегда отвечает этим требованиям», — объяснила дизайнер.

Она также добавила, что скандинавский стиль не до конца уходит с рынка.

«Скорее, он эволюционирует и трансформируется. Базовые принципы – функциональность, минимализм и светлые тона – остаются актуальными, но приобретают более персонализированную окраску. Нейтральная палитра разбавляется акцентными цветами, добавляются тактильные текстуры и используются более интересные предметы искусства и декора. На смену "чистому" сканди приходят такие стили, как софт-минимализм, джапанди (сочетание японского и скандинавского стилей), а также так называемый "новый сканди", с более выраженной индивидуальностью и использованием локальных брендов», — заключила Кузнецова.

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