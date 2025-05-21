Биолог предупредил об опасности работы в погребе после зимы

Российские дачники чаще всего хранят консервированные продукты, овощи и фрукты в погребах и подвалах. Однако после зимы такие помещения могут таить в себе массу опасностей, поэтому резко приступать к работе в них, в том числе уборке, нельзя, предупредил биолог и агроном Михаил Воробьев. В числе наиболее частых угроз он в беседе с 360.ru назвал риск надышаться метаном или отравиться плесенью.

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Специалисты согласны с тем, что для хранения домашних заготовок лучше использовать погреб или подвал. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на экспертов, основными признаками того, что консервы лучше не есть, являются вздутая крышка и помутнение содержимого.

Что касается очистки погреба или подвала после зимы, то важно обратить внимание на качество вентиляции в нем. Если она плохая, то это приводит к нарушению газообмена в продуктах, которые, начиная портиться, выделяют в атмосферу метан. При смешении с углекислым газом он образует опасную газовую смесь. Чтобы не надышаться ей, важно перед работой в погребе обеспечить отток углекислого газа, оборудовав пассивную вентиляцию, отметил эксперт.

«Должен быть приточный короб, который засасывает воздух извне, и для оттока. Кислороду необходимо поступать в погреб самотеком и выходить из него. Дополнительно можно установить вентилятор», — пояснил он.

Если же дачник спускается в погреб, который не имеет освещения, пользуясь спичками, то это таит отдельную опасность, так как метан — это горючее вещество, поэтому взаимодействие с открытым огнем чревато взрывом и пожаром, предупредил Воробьев.

Вторая опасность погребов — это плесень, споры которой размножаются на овощах, фруктах, в конструкциях деревянного погреба. Для человека вдыхать их крайне вредно, поэтому рекомендуется принять меры. Агроном посоветовал поджечь серную шашку, которая выделит газ, образующий при взаимодействии с водой серную кислоту — это поможет простерилизовать подвал. Затем помещение следует тщательно проветрить.

«Важно: такой метод не подходит для погреба под домом», — предупредил эксперт.

Также агроном напомнил, что часто в подвалах и погребах селятся мыши, которые распространяют опасные инфекционные заболевания. Если дачник обнаружит, что в погреб попал грызун, то его нужно поймать и достать, а в случае, если это тушка животного — ее следует осторожно извлечь в печатках, а все оставшиеся овощи и фрукты утилизировать. Убирать подвалы и погребы следует строго в защитном респираторе и перчатках, заключил агроном.