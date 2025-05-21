Доктор рассказал, что делать, если у вас появилась аллергия на кошку

Что делать, если у вас обнаружилась аллергия на кошек? Можно ли оставить питомца или придется с ним расстаться? Существуют ли гипоаллергенные породы кошек? На вопросы "РГ" ответил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета. Дмитрий Карпенко.

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Почему кто-то страдает от аллергии на кошек, а кто-то нет?

Аллергия на домашних животных может неожиданно проявиться у любого, независимо от возраста. Люди, склонные к аллергии на кошек, часто обнаруживают у себя повышенную чувствительность к пыльце. Исследования показали, что аллергия на кошек имеет генетическую природу, то есть если в вашей семье были случаи аллергии, то у вас тоже есть к ней предрасположенность. Аллергическая реакция развивается тогда, когда иммунная система неверно идентифицирует безобидные вещества как угрозу и запускает ответ, характерный для борьбы с опасным агентом. В результате организм вырабатывает большое количество антител для борьбы с аллергеном. Повторный контакт организма с этим веществом спустя некоторое время провоцирует появление схожих симптомов, поскольку иммунная система уже "натренирована" на агрессивную реакцию на данный внешний раздражитель.

В чем разница между аллергией на шерсть и на секрет?

К настоящему времени идентифицировано более 12 аллергенов, продуцируемых кошками. Самым значимый - белок (rFeld1), который обнаруживается на коже, эпителии и в секрете сальных желез, а также в моче кошек, но отсутствует в их слюне. У более 80% людей, страдающих аллергией на кошек, выявляются IgE-антитела именно к этому гликопротеину.

Правда ли, что лысые кошки (например, сфинксы) не вызывают аллергию?

Кошки, не вызывающие аллергию, в природе не существуют. Миф о гипоаллергенности бесшерстных пород неверен. У голых кошек, так же как и у кошек с шерстью, имеется белковый аллерген (rFeld1), который животное переносит на свою кожу во время умывания. В местах, где кот спит или ест, а также на мебели и одежде, с которыми он контактирует, остаются следы этого протеина.

Как проявляется аллергия на кошек?

Аллергия проявляется в различных клинических формах:

Респираторная

Главные симптомы включают проблемы с дыхательными путями - заложенность носа, ринорею (выделения из носа), чихание, зуд и отек слизистой носа, першение в горле, кашель или сильный приступообразный кашель и одышка. К респираторным симптомам часто добавляются признаки аллергического конъюнктивита, такие как выраженное покраснение глаз, неконтролируемое слезотечение, отек век и ощущение инородного тела в глазу, а также водянистое отделяемое из глаз.

Кожная

Проявляется в форме аллергического дерматита: на коже появляются зудящие красные пятна, жжение кожи и разнообразные высыпания. Сложной формой кожной аллергии является крапивница, характеризующаяся крупными розовыми волдырями, обрамленными красной каймой.

Отек Квинке

Самая тяжелая форма аллергической реакции - ангионевротический отек, затрагивающий слизистые оболочки, кожу и подкожно-жировую клетчатку. Чаще всего наблюдается отек век, губ, шеи, а также слизистой горла и гортани.

Как себе помочь?

Антигистаминные средства. Преимущественно назначают H1-блокаторы нового поколения. Они не вызывают сонливости, оказывают пролонгированное действие. При кожной аллергии дополнительно применяют антигистаминные средства местного действия. При респираторных симптомах воспаление слизистой помогают снять противоаллергические назальные капли и спреи.

Пациентам, у которых нет домашних кошек, нужно минимизировать контакты с питомцами друзей, родственников, уличными животными. На непредвиденный случай всегда носить с собой антигистаминные препараты, чтобы быстро купировать начинающийся приступ.

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