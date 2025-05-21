Разработан способ оценки концентрации пестицидов на растениях

Разработан способ оценки концентрации пестицидов на листьях растений
Российские учёные придумали способ измерения количества пестицидов на листьях растений.
Учёные Тюменского государственного университета разработали метод, который помогает определить оптимальную площадь смачивания листьев растений каплями агрохимикатов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ). Новый подход позволяет точнее рассчитывать концентрацию этих веществ, снижая экологические риски и повышая безопасность продуктов. По словам исследователей, для измерений они использовали инфракрасную термографию, которая показала, что нужная дозировка ПАВ может быть в два раза ниже, чем считалось ранее.
Методика была протестирована на различных пестицидах с кремнийорганическими ПАВ, нанесёнными на листья ячменя. Как и у других яровых культур, их поверхность гидрофобна, что затрудняет эффективное нанесение защитных веществ. Добавление ПАВ помогает каплям лучше распределяться, повышая эффективность агрохимикатов. Инфракрасная термография показала, что при концентрации ПАВ выше 1 критической концентрации мицеллообразования площадь смачивания увеличивается в пять раз, а время испарения капли возрастает на 50%.
Исследователи считают, что их методика может быть использована для пересмотра нормативов применения агрохимикатов с ПАВ. В будущем они планируют протестировать подход на более сложных типах растений и изучить взаимодействие множественных капель на поверхности листьев. Это может открыть новые возможности для повышения экологической безопасности сельского хозяйства.