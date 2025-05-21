Эксперт рассказала, как дизайн интерьера влияет на самочувствие пожилых

Цветовая палитра в интерьере напрямую влияет на нервную систему и эмоциональный фон пожилых жильцов. Правильно подобранные оттенки снижают уровень кортизола, то есть гормона стресса. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала управляющая сетью пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы», фельдшер Наталья Балан.

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Так, красный цвет заряжает энергией, но при чрезмерном использовании вызывает раздражительность и тревожность. Желтый стимулирует умственную активность и улучшает концентрацию, но его тоже стоит применять умеренно, иначе нервная система «переутомляется». Синий и зеленый цвета успокаивают и способствуют расслаблению, а фиолетовый помогает восстановиться в стрессовой ситуации.

«С годами восприятие притупляется, теряется острота ощущений ярких красок. Эта особенность объясняет, почему некоторые пожилые люди предпочитают броские и порой чрезмерно яркие оттенки. Считается, что перемены связаны с возрастными изменениями в зрительных областях коры головного мозга. При развитии определенных видов деменции особенно характерно снижение чувствительности к зеленым и фиолетовым тонам», - объяснила специалист Балан.

Кроме того, немаловажную роль играет аромат в доме. Знакомый приятный запах сигнализирует мозгу, что человек находится там, где, собственно, ему комфортно и хорошо. Для создания приятного аромата можно использовать всевозможные диффузоры. Как отметила собеседница издания, такие натуральные эфирные масла, как роза, апельсин, эвкалипт, лимон, мята, розмарин и лаванда повышают уровень внимания и тоже снижают усталость. Ароматерапия также влияет на когнитивные процессы, скорость реакции и творческое мышление.