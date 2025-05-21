Чем опасен борщевик и почему от него необходимо избавляться

Борщевик Сосновского активно растет в разных регионах России: только на территории Московской области в 2025 году планируют обработать от него более 23 тысяч гектаров. С сорняком активно борются, так как он может представлять серьезную опасность для здоровья человека, в том числе вызывать раздражение дыхательных путей и сильные ожоги. «Лента.ру» рассказывает, что это за растение, как оно появилось в стране, а также как оказать себе первую помощь при контакте с ним.

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Что такое борщевик

Борщевик — это род многолетних растений семейства Зонтичные, которые отличаются крупными листьями и зонтичными соцветиями. Стебель у борщевика полый, а цветки обычно белые, розовые или желто-зеленые.

В Европе, Азии, Африке и Северной Америке — привычном ареале обитания растения — можно встретить порядка 120 видов борщевика. Он неприхотливый: может расти на лугах, опушках лесов, вдоль дорог и на других открытых пространствах. При этом борщевик способен быстро распространяться и занимать большие территории, вытесняя другие виды растений.

Некоторые виды, в том числе самый опасный для человека борщевик Сосновского, могут вырастать до 3-4 метров в высоту.

Цветет борщевик в середине лета. За сезон одно растение производит до 20 тысяч семян, которые распространяются с помощью ветра и животных.

Распространенные виды борщевика в России

В России произрастает более 40 видов борщевика. Несмотря на популярное заблуждение, не все они опасны: часть видов выращивают как декоративные растения, а часть — как силос на корм скоту. Некоторые виды даже может есть человек.

Почему борщевик так называется?

Латинское название борщевика — Heracleum — связано с именем героя Геракла. Согласно древнегреческим мифам, он сражался с великаном Антеем, который черпал силы от касания с Землей. Геракл смог победить Антея, оторвав его от земли и лишив таким образом возможности восстанавливаться.

Есть предположение, что борщевик назвали так из-за его мощных стеблей, которые способны пробиться через любую почву. Это символизирует силу Геракла, а соцветия-зонтики борщевика можно сравнить с его оружием.

Русское название борщевика может отсылать к слову «борщ», которое, по одной из версий, означало в старину любое блюдо из зелени.

Борщевик сибирский

Большое распространение имеет борщевик сибирский или по-другому — борщевик обыкновенный. Стебли этого вида растения можно употреблять в пищу, предварительно замариновав, пожарив и отварив. Кроме того, из него делают лечебные отвары при расстройствах пищеварения и нервной системы.

Борщевик сибирский, как правило, не превышает высоту 150 сантиметров. Цветки у полезного растения желто-зеленые, а стебель полый и ребристый. Растет борщевик обыкновенный чаще всего в средней полосе России, в том числе в Подмосковье.

Несмотря на то что борщевик сибирский безопасен, молодые побеги все равно могут вызывать небольшие воспаления при контакте с кожей.

Борщевик мохнатый

В народе носит название «медвежья лапа» и не представляет опасности для человека. Чаще всего из этого вида растения изготавливают пряности для кулинарии.

Внешне мохнатый борщевик похож на сибирский и имеет относительно небольшую высоту. В России чаще всего встречается в предгорных районах Краснодарского края.

Борщевик Сосновского

Ядовитое растение с массивным стеблем, который может вырастать до нескольких метров в высоту, с крупными, ярко-зелеными листьями и соцветиями в виде больших плоских зонтов. Несмотря на обилие безопасных для человека видов, именно это растение в первую очередь ассоциируется с борщевиком.

Впервые его описала исследовательница Ида Манденова. Она обнаружила его на Кавказе в 1944 году и решила назвать в честь своего наставника — советского ботаника Дмитрия Сосновского, который специализировался на исследованиях флоры тех мест.

Ученые изучили растение и выяснили, что оно не боится морозов, приносит большой урожай, а также отличается неприхотливостью в уходе. Борщевик начали высаживать в других регионах страны, надеясь, что он поможет в восстановлении сельского хозяйства после завершения Великой Отечественной войны.

Борщевик Сосновского массово выращивали в качестве корма для коров.

Со временем выяснилось, что молоко от коров, питающихся борщевиком, горчит, а у потомства участились мутации. Также оказалось, что борщевик Сосновского представляет большую опасность для здоровья человека из-за своей токсичности.

Статус сельскохозяйственной культуры борщевик Сосновского утратил только в 2015 году, тогда же он был официально внесен в российский реестр сорных растений. В настоящее время существует два основных способа борьбы с борщевиком Сосновского:

Агрессивная прополка с полным выкорчевкой корней растения. На маленьких территориях для этого можно использовать лопату, на больших приходится подключать тяжелую технику.

На маленьких территориях для этого можно использовать лопату, на больших приходится подключать тяжелую технику. Обработка химическими веществами. Проводят один раз в год, но сокращение популяции можно ждать только через два года.

Удаленные корни борщевика следует уничтожить.

Чем опасен борщевик Сосновского

Борщевик Сосновского опасен для людей, животных и экосистемы в целом.

Вытесняет другие растения

Борщевик не страдает от заболеваний, с которыми сталкиваются многие другие растения — например, ему нипочем вершинная гниль или мучнистая роса. Также это растение никогда не привлекает насекомых-вредителей — клещей, тлю и слизней.

При этом оно быстро растет, образуя непроходимые заросли и вытесняя таким образом другие растения.

Борщевик — это отдельная экосистема, которая может образовывать целые леса, что приводит к снижению плодородия почвы.

Вызывает потерю сознания и асфиксию

В зарослях борщевика Сосновского нельзя долго находиться без защитной маски, так как вдыхание пыльцы этого растения может вызвать головокружение, тошноту и рвоту и даже потерю сознания. Если же ее вдохнет человек с аллергией на пыльцу, у него может начаться отек гортани — без своевременной медицинской помощи это может привести к асфиксии (удушью) и стать причиной летального исхода.

Провоцирует ожоги

В листьях, стебле и других зеленых частях борщевика содержатся эфирные масла с фуранокумаринами — веществами, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Из-за этого при попадании сока ядовитого борщевика на коже под воздействием солнечного света появляются сильные ожоги с волдырями.

«Ожог от борщевика возникает, когда сок растения попадает на кожу, а затем под воздействием солнечного света активируются содержащиеся в нем вещества — фуранокумарины. Эти химические соединения приводят к развитию фотохимического дерматита, который сопровождается воспалением и повреждением кожных тканей», — рассказала «Ленте.ру» управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы», фельдшер Наталья Балан.

Отдельная опасность заключается в том, что сразу после попадания сока на кожу не появляется болезненных ощущений. Ожоги возникают лишь под солнечным светом.

По словам эксперта, первые признаки ожога появляются спустя несколько часов или даже на следующий день: покраснение, чувство жжения, воспаление. Постепенно кожа становится горячей на ощупь, появляются болезненные волдыри с прозрачной жидкостью, а вокруг пораженного участка развивается отек. Чаще всего ожоги от борщевика возникают на открытых участках тела: руках, предплечьях и голенях.

Чем сильнее поражение, тем выше риск развития общих симптомов интоксикации:

повышение температуры тела;

ощущение слабости;

головная боль;

озноб;

потеря аппетита.

Следует быть особенно осторожными при контакте с борщевиком. При первых признаках поражения нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

Через несколько дней волдыри могут вскрываться, образуя болезненные раны и эрозии, которые оставляют после себя шрамы и пигментные пятна. Заживать эти болезненные травмы могут в течение нескольких месяцев — и это при условии, что помощь была оказана вовремя. Поражения кожных участков бывают настолько сильными, что врачи диагностируют ожоги третьей степени. В этом случае, помимо кожи, могут быть повреждены мышцы, нервы, жировая прослойка и даже кости.

Особенно тяжело такие ожоги переносят пожилые люди. У них кожа более чувствительная, восстановительные процессы идут медленнее, а иммунная система может не справляться с воспалением, отметила Наталья Балан.

Получить травмы от борщевика могут не только люди, но и животные, особенно с короткой шерстью. Если после прогулки у питомца появились ожоги, нужно немедленно отвезти его в ветклинику — так, чтобы во время поездки он не находился под прямыми солнечными лучами.

Как оказать первую помощь при контакте с соком борщевика

Как можно быстрее удалите сок с кожи: для этого промокните участок, который контактировал с ядовитым растением, салфеткой или тканью. Не растирайте, чтобы не повредить кожный покров.

Пораженный участок промойте большим количеством прохладной воды с хозяйственным мылом и укройте от прямого солнечного света.

Примите антигистаминное средство, чтобы предотвратить аллергическую реакцию.

Не менее 48 часов нельзя находиться на солнце. Если нужно выйти на улицу, надевайте закрытую одежду, старайтесь оставаться в тени и используйте солнцезащитный крем SPF 50+, чтобы исключить воздействие ультрафиолета на ожог.

Важно! Если ожог уже проявился в виде покраснения и появления волдырей, не следует их прокалывать или повреждать.

«Для лечения можно использовать цинковую мазь, циндол или другие регенерирующие средства. В случае воспаления и отеков по рекомендации врача на пораженный участок нанесите топические противовоспалительные средства, например, глюкокортикоидные мази»‎, — Наталья Балан, фельдшер.

Для заживления пораженных участков обычно применяют препараты, стимулирующие регенерацию кожи, а также мази с серебром, которые помогают предотвратить образование грубых рубцов.

Если ожог тяжелый и затронуты большие участки кожи, появляются язвы или признаки заражения, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Может потребоваться хирургическая обработка ран, перевязки, инфузионная терапия и применение антибиотиков.

Штрафы за борщевик на участке

За борщевик на участке можно получить штраф по статье «Нарушение правил борьбы с <...> растениями-сорняками» КоАП. В таком случае гражданину придется заплатить от 500 до 1000 рублей, юрлицу — от 5 до 10 тысяч рублей.

В Подмосковье штраф конкретно за борщевик выше. Депутаты Мособлдумы приняли закон, который устанавливает для собственников участков в Московской области единый размер штрафа за неудаление борщевика Сосновского — пять тысяч рублей.