Куклачев объяснил, как ни в коем случае нельзя обращаться с кошками

К животным необходимо относиться с уважением.

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В противном случае зверь не пойдёт на контакт.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв.

«Очень важно, чтобы кошка не знала от человека агрессии ни в каком виде. Если кошка хотя бы раз подвергалась любой агрессии, ударам, ещё чему-то. К кошке нужно относиться как в святому граалю. Это враньё [о жестоком обращении с животными в Театре кошек Куклачёва — прим. ГМ]. У кого есть кошка, знают, что один раз кошку обидишь, она к вам никогда не вернётся. У меня, наоборот, животное должно приходить ко мне, чувствовать во мне защитника, человека, который находится рядом с ней. Я не могу за кулисами её наказать, а потом выйти с улыбочкой, и она подбегает с высоко поднятым хвостом, начинает об меня тереться. Нет, такого не может быть».

Ранее фелинолог посоветовала оборудовать кошке «наблюдательный пункт» на подоконнике. Питомец испытывает удовольствие от происходящего за окном. Важно позаботиться о безопасности животного, рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ветеринарный врач Ангелина Сиротина.