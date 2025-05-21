Зачем собаки лижут ноги людям

Ветеринар рассказал, что на самом деле означает поведение собак, когда они пытаются лизать ноги хозяевам, пишет Daily Mail.

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Ветеринар Пол Мэнктелоу объяснил, почему собаки так любят лизать ноги своим владельцам. По его словам, такое поведение может быть вызвано несколькими причинами — и не всегда связано исключительно с проявлением любви.

Собаки могут лизать ноги как способ выразить привязанность и показать, что они считают вас частью своей стаи. Это естественное поведение, которое они переняли от своих диких предков, где лизание использовалось для установления социальных связей и выражения подчинения или заботы.

Еще одной причиной такого поведения может быть желание собаки привлечь внимание. Если владелец реагирует на лизание — например, улыбается, гладит или разговаривает с питомцем — собака запоминает это и повторяет действие снова, чтобы получить положительную реакцию.

Кроме того, собаки могут лизать ноги из-за интереса к их запаху и вкусу. Ноги человека часто имеют солоноватый привкус из-за пота, а также уникальные ароматы, которые воспринимаются животным как интригующие. Для собак это способ лучше узнать своего владельца и исследовать окружающий мир.

Также такое поведение может быть формой инстинктивного ухода. В природе собаки и волки вылизывают друг друга, чтобы поддерживать чистоту и укреплять социальные отношения. Лизание ног может быть проявлением этого же инстинкта — собака пытается «ухаживать» за вами, как она делает это со своими сородичами.