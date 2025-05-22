Агроном рассказал, какие культуры хорошо растут в жару

Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов рассказал, что жаркая погода ускоряет развитие и плодоношение ягод, томатов, перца и лука.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что также хорошему урожаю способствует запас влаги после зимы и весны.

«Первой в конце мая — начале июня созревает жимолость, затем ранние сорта земляники, а потом уже все основные ягодные культуры», — сказал Викулов.

При этом, по словам специалиста, жаркая погода вредна для картофеля, так как высокая температура препятствует формированию клубней и набору массы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН заявил, что предстоящим летом в России не прогнозируется аномальная жара, однако всё же будет теплее и засушливее, чем обычно.