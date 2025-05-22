Эксперт рассказала, как уберечь кошку от птичьего гриппа

Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что кошки действительно могут заразиться птичьим гриппом (H5N1) через заражённое мясо, воду или почву, что вызывает такие симптомы, как кашель, чихание и неврологические проблемы, например судороги.

© Ferra.ru

Уланкина предупредила, что, хотя большинство кошек могут полностью выздороветь при своевременном лечении, без медицинского вмешательства инфекция представляет собой высокий риск смерти. Хотя передача вируса между кошками или от кошек к людям не была документально подтверждена, зоонозная природа птичьего гриппа означает, что такой риск нельзя исключать, поскольку вирус может легко мутировать.

Чтобы обезопасить домашних животных и людей, рекомендуется не выпускать кошек на улицу без присмотра и не кормить их сырым мясом, предпочитая специализированные корма для животных.