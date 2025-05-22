Чем должны пахнуть собаки и когда стоит бежать к врачу

В соцсетях завирусился новый тренд: пользователи записывают короткие видео, на которых демонстрируют, как кайфуют от запаха своей собаки. Вопреки распространённому мнению, здоровые собаки не воняют «псиной», но у каждого пса действительно свой неповторимый запах. Рассказываем, с чем связан тот или иной аромат домашнего питомца, а в каких ситуациях хозяевам стоит насторожиться.

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Как сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, некоторые запахи присутствуют с питомцем на протяжении всей жизни. А некоторые должны стать причиной посещения ветеринарного врача:

«Запах может быть как особенностью собачьей природы, так и сигналом серьезных заболеваний. Настораживать должен неприятный запах, а также его резкое изменение».

Лапы. Многие владельцы собак убеждены, что подушечки лап их питомцев необычно пахнут: для одних — попкорном, для других — кукурузными чипсами. Англоязычные заводчики даже придумали запаху свое название — frito feet.

Кинолог говорит, что причина такого запаха естественна и не должна беспокоить — просто на подушечках лап собаки расположены железы, увлажняющие кожу. И конечно, на них скапливаются микроорганизмы.

«Бактерии становятся причиной специфического запаха. Но это естественно и специально бороться с этим не нужно — достаточно мыть лапы специальной пенкой после каждой прогулки», — рассказал Голубев.

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Рот. Еле уловимый запах изо рта собаки допустим, особенно после еды. У щенков изо рта часто пахнет молоком. Но эта зона требует особого внимания. Неправильное питание и нерегулярный уход за зубами могут стать причиной галитоза — патологически неприятного запаха, который может быть сигналом о проблемах с пищеварение.

«Если из пасти питомца воняет тухлой рыбой, гнилью — обязательно обратитесь к ветеринару. Возможно, придётся пересмотреть рацион питомца и даже прибегнуть к чистке зубов под наркозом. А запах ацетона может сигнализировать о диабете».

Важно с детства приучать собаку к чистке зубов специальной щеточкой и пастой. Человеческая не подойдёт!

Уши. Ушная сера источает специфический запах. Но если он становится резким и неприятным, напоминает испорченный сыр — возможно, развилась инфекция.

«Заводя собаку, стоит быть готовым к тому, что привычный вам образ жизни, в котором у вас были свои обонятельные предпочтения, может перевернуться с ног на голову», — отметил Владимир Голубев.

Шерсть и кожа. На коже питомца тоже живут бактерии, которые становятся причиной специфического запаха. Здоровый питомец не должен резко пахнуть, но кожные заболевания могут стать причиной запаха «псины» и сопровождаться перхотью.

Запах собаки может усиливаться после мытья — это нормальная защитная реакция.

Анальные железы. В этой зоне, пожалуй, самый неприятный запах: гнилостный, рыбный. Анальные железы иногда необходимо прочищать — у ветеринара, но со временем хозяева учатся делать это самостоятельно. Нерегулярный уход может привести к закупорке желез и даже воспалению — собака может начать ёрзать задом по ковру.

«Если хозяин хочет минимизировать запах от животного, возможно, стоит рассмотреть породы, которые практически не линяют и не пахнут», — советует кинолог.

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