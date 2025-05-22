Заводчик мопсов рассказал об этой породе

Хвост у мопсов свёрнут в два кольца, собака должна быть квадратной и не хрюкать: об основных стандартах породы в Международный день мопсов в эфире телеканала «Каскад» рассказал заводчик Валерий Цуранов.

Также он отметил, что вес собак в зависимости от пола достигает от 8 до 10 килограммов и они очень аллергичные. Поэтому корм нужно выбирать с особой осторожностью. Ещё мопсы очень любят детей и легко поддаются дрессировке. Но на их разведении заработать нельзя: держать их могут только люди, влюблённые в породу.