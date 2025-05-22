Хвост крючком, нос пятачком: заводчик мопсов рассказал всё о породе

Kaskad.tv

Хвост у мопсов свёрнут в два кольца, собака должна быть квадратной и не хрюкать: об основных стандартах породы в Международный день мопсов в эфире телеканала «Каскад» рассказал заводчик Валерий Цуранов.

Заводчик мопсов рассказал об этой породе
© globallookpress.com

Также он отметил, что вес собак в зависимости от пола достигает от 8 до 10 килограммов и они очень аллергичные. Поэтому корм нужно выбирать с особой осторожностью. Ещё мопсы очень любят детей и легко поддаются дрессировке. Но на их разведении заработать нельзя: держать их могут только люди, влюблённые в породу.

Это убыточный процесс и больше любовь к мопсам: ты разводишь для себя, как продолжение хороших кровей, красивых собак. Тяжело их поднимать: родили, а потом – пока вырастили.
Дом и сад