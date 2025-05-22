Перечислены самые активные породы собак

Президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский в эфире НСН заявил, что большие породы собак, а также джек-рассел-терьер, бигль и сиба-ину требуют активных прогулок.

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Со средними и большими собаками рекомендуется гулять 30 минут утром и полтора-два часа вечером, сегодня далеко не у всех владельцев хватает времени на это, заявил НСН президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

В Шанхае открыли первый в Китае тренажерный зал для собак, пишет South China Morning Post. Центр Gogogym работает в тестовом режиме. Видео из фитнес-клуба с собаками на беговых дорожках завирусились в китайских соцсетях и собрали тысячи просмотров. В заведении есть фитнес-зоны, зоны спа и реабилитации, массажный кабинет, а также магазин товаров для питомцев. Уражевский отметил, что в России такие залы тоже есть, это помогает владельцам сохранять время и не вредить здоровью своих активных питомцев.

«Странно, что в Китае только сейчас это набирает популярность, во всем мире это давно популярно. У нас в офисе Союза кинологических организаций есть специальные залы и реабилитологи, которые занимаются физической нагрузкой и помогают восстанавливаться при какой-то травме. Многие породы просто требуют нагрузки. В России тоже распространены такие залы, где могут заниматься собаки. Очень популярны беговые дорожки, потому что у многих нет времени гулять по пять километров с собакой. Самая большая ошибка – выбирать милого щенка, не зная, что у него есть потребности в спорте. Можно выбрать маленького мопса, которому не нужны длительные прогулки. Такая порода подходит и для пожилых граждан, и для маленьких детей», – рассказал он.

Уражевский перечислил и самые активные породы собак, которые точно подойдут на всем.

«А есть активные породы, которые подходят далеко не всем. Например, бельгийская овчарка малинуа. С собакой этой породы надо постоянно заниматься. В принципе, это касается всех овчарок. В этот перечень также входит американский питбультерьер, который требует постоянной нагрузки. У нас есть маленькие породы, например, японский хин или мальтипу. Они достаточно движений могут делать, когда просто гуляют с хозяином во дворе. Если у вас средняя собака – джек-рассел-терьер, бигль, сиба-ину – здесь уже потребуются более длительные прогулки. Утром желательно гулять минимум 30 минут, а вечером мы рекомендуем полтора-два часа активных прогулок. Это важно для здоровья собаки. На специальной площадке можно отпустить собаку и активничать на специальных снарядах», – добавил собеседник НСН.

Ранее в России изобрели ошейник для кошек, который может мониторить здоровье по голосу. Ученые из Новосибирска установили в ошейник датчики, которые анализируют вокализацию питомцев. При выявлении признаков болезненных и нервных состояний или физической боли на смартфон хозяина придет уведомление с расшифровкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».