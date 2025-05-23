Подбираем садовую технику и инструменты для идеального газона

Идеальный газон не просто симпатичная поляна у дома. Это целая философия дачного отдыха. Как правило, в ней нет места утомительным работам в огороде. Правда, изумрудная лужайка тоже требует регулярного ухода. И чем площадь больше, тем большее внимание ей надо уделять. Но обилие современной

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садовой техники способно и эти хлопоты сделать приятными и неутомительными.

Газонокосилки

Это инструмент, без которого сложно представить любой газон. Даже небольшую полянку необходимо стричь, иначе участок превратится в непроходимые заросли. Чем лучше газонокосилка, тем меньше времени уходит на стрижку и тем удобнее этим инструментом работать.

При выборе косилки для газона нужно обращать внимание не только на мощностные характеристики. Они, несомненно, важны. Однако здесь есть свои нюансы.

Триммер — или косилка? Триммер хорош в саду, где нужно окосить тропинки между грядками и кустами. На поверхности газона он оставит «рябь», ведь добиться однородного скоса с такой техникой практически невозможно. Поэтому для лужаек обычно используют колесные косилки.

Если газон небольшой, можно использовать электрические модели. Для отдаленных мест или больших территорий удобнее аккумуляторные или бензиновые агрегаты. Здесь тоже есть нюансы. Если вы хотите косить газон, наслаждаясь звуками природы и пением птиц, рациональнее выбрать газонокосилку с аккумуляторной батареей. Бензиновые модели работают громче и дают выхлоп. О преимуществах садовой техники с АКБ читайте в материале Почему аккумуляторная техника для газонов вытеснит всю остальную и как правильно ее выбирать.

Чтобы получить здоровый газон, скошенную траву необходимо убирать. В противном случае она начнет гнить и портить покрытие. Удобно, когда у косилки предусмотрен травосборник. Еще один вариант — функция мульчирования. Трава в этом случае не просто срезается, но и измельчается, а специальный механизм равномерно разбрасывает ее по газону.

Функция регулировки ножа позволяет настраивать высоту стрижки. Опция удобна в нескольких случаях. Например, если основание не настолько ровное, чтобы стричь траву на минимальных отметках положения ножа. Или если есть определенные требования к высоте травяного покрова.

В качестве примера, подходящего для больших газонов, можно привести модель Greenworks GC82HPLM51k8. Это мощная аккумуляторная газонокосилка с двумя слотами для АКБ напряжением 82 В. Может собирать траву в травосборник (объем — 60 л) или выбрасывать вбок. Также есть функция мульчирования. Высота скоса регулируется от 25 до 80 мм. Рассчитана на продолжительную работу без подзарядки — то есть подходит для внушительной площади. О выборе моделей для серьезных работ читайте подробнее в статье Выбираем газонокосилку для большого газона: широкий охват, мульчирование и работа нон-стоп.

Еще один вариант — бензиновая косилка Hyundai L 4610S. Оснащена четырехтактным двигателем мощностью 3,8 л.с. Косит и мульчирует. Высота скашивания регулируется от 25 до 75 мм. Объем травосборника — 65 л.

Аэраторы, скарификаторы, пропольщики

Эти устройства нужны для ухода за газоном. Они создают отверстия в почве, которые улучшают аэрацию, дренаж, проникновение воды и удобрений. Кроме того, корневая система получает доступ к воздуху. В результате формируется плотное, здоровое покрытие.

Для небольших участков можно использовать механические аэраторы. Они бывают различных типов и, как правило, представляют собой барабан с шипами. Устройство нужно прокатить по всей площади лужайки так, чтобы шипы углублялись в землю. Но это не всегда легко даже на маленьких газонах.

Если же работы предстоят масштабные, удобнее использовать электрические или аккумуляторные аэраторы. Внешне они схожи с колесными газонокосилками, но вместо ножа у них установлен вал с шипами. В некоторых моделях его можно заменить валом с лезвиями. Тогда аэратор используется как скарификатор: не просто прокалывает почву, но также рыхлит ее и удаляет старую траву и лишние корни. У таких устройств обычно предусмотрен травосборник, чтобы сор не оставался на газоне.

По сути агрегаты данного типа можно назвать и пропольщиками, так как, обрабатывая почву, они удаляют и сорняки. Среди таких моделей — электрический скарификатор-аэратор Huter ESA-1500. Его рабочая ширина — 320 мм. Глубина проникновения ножей регулируется с шагом 3 мм. Вместительность травосборника — 35 л.

Бензиновые аэраторы-скарификаторы ориентированы на большие территории. Например, Haitec HT-VS40 — мощное оборудование, рекомендуемая площадь обработки для которого — 9000 м². Его рабочая ширина — 40 см, а объем травосборника — 45 л.

Сеялки

Это не самый популярный инструмент у дачников. Между тем, чтобы получить красивый газон, при посадке важно равномерно распределять семена по поверхности почвы. Сделать это вручную сложно. А правильно подобранная сеялка с задачей справится без проблем. После ее можно использовать для внесения сыпучих удобрений: газон нуждается в периодических подкормках. А зимой с ее помощью удобно обрабатывать дорожки антигололедными составами.

Разнообразие моделей сеялок впечатляет. Но для газона подойдут не все. Во-первых, сразу отметаем небольшие механические варианты. В случае с лужайкой добиться равномерного распределения семян будет затруднительно и весьма утомительно.

Среди подходящих вариантов — ручные модели аккумуляторного типа. Они представляют собой пластиковую емкость с ручкой. Например, сеялка WORTEX CSP 7205 вмещает до 3 кг рабочего материала. Объем и скорость разбрасывания семян регулируются. Также можно настроить ширину посева. Максимальный ее показатель — 50 см.

Для больших территорий подойдут колесные варианты. Например, Gardena 00436-20.000.00. Это емкость на колесах, в которую умещается до 18 кг семян. Разбрасывание происходит с помощью ротора. Задача оператора — везти тележку, нажав рычаг на рукоятке. Он открывает отсек разбрасывателя. Радиус посадки регулируется передвижением шторки на корпусе. Минимальный рабочий радиус — 1,5 м, максимальный — 6 м. Также можно настроить интенсивность подачи семян.

Катки

Катки выравнивают поверхность, уплотняют почву после посева или ремонта. Как правило, для дачи используют ручные валики. Даже для больших площадей. Они представляют собой утяжеленный валик или полую бочку, которую перед использованием наполняют водой. Есть варианты, которые могут выполнять функции аэраторов. Для этого на них надевают «жилет» с шипами.

Все эти устройства созданы сделать газон идеальным, а выходные на даче — приятными и почти беззаботными.