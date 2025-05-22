Пошаговое руководство по избавлению от ненужных вещей

Один из самых популярных весенних ритуалов россиян — это расхламление. Согласно исследованию Института Человека РОМИР и Fix Price, его проводит 51 процент опрошенных. Причем женщины предпочитают полноценную генеральную уборку, а мужчины — просто выбрасывают лишнее. «Лента.ру» рассказывает, что такое расхламление и что делать с ненужными и старыми вещами.

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Что такое расхламление

Расхламление (англ. decluttering) — это освобождение дома от ненужных вещей, которые лежат без дела. Речь не только о мусоре или сломанных приборах, но и об одежде, которую вы давно не носите, и просто лишних предметах, которые только собирают пыль. Расхламление — это не просто уборка, а осознанный процесс избавления от лишнего.

Этот ритуал часто связывают с философией минимализма, которая предполагает освобождение от ненужного не только в доме, но и в мыслях.

Почему важно избавляться от ненужных предметов

Когда-то накопление вещей и предметов считалось признаком благополучия. Например, в Советском Союзе это было связано с повсеместным дефицитом. Люди выстраивались порой в километровые очереди за ненужными товарами, опасаясь, что однажды они могут понадобиться.

В наши дни такая привязанность к вещам рассматривается скорее как ограничение свободы, отметила в беседе с «Лентой.ру» доцент факультета социальной психологии Московского института психоанализа Анна Молокостова.

«Обладая только необходимым, человек легче меняет место жительства, работу, окружение и круг общения», — Анна Молокостова, психолог.

Эксперт уверена: порядок в доме и личных вещах обеспечит порядок в мыслях.

«Когда в вашем доме слишком много предметов, которые не имеют смысла или привязывают к прошлому, психика перегружается. Визуальный шум мешает сосредоточиться, вызывает бессознательное напряжение и может привести к тревоге, стрессу и депрессии», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

С Молокостовой согласна психолог, схематолог Людмила Шульга. По ее мнению, дом — это отражение внутреннего мира человека. Если он находится с собой в ладу, то и в своем жилье ему легче поддерживать порядок, даже при высокой занятости. И наоборот, внутренний хаос может проявляться во внешнем пространстве.

Вместе с тем у каждого свои причины накапливать вещи, поэтому какого-то универсального графика расхламления не существует. Кому-то это попросту не нужно. Более того, слишком быстрое и необдуманное расставание с вещами тоже может быть опасно для психики человека, обратила внимание психолог.

«Важно, чтобы процесс расхламления был осознанным и постепенным, а не импульсивным. В противном случае он может привести к дискомфорту и тревоге Анна Молокостова», — психолог.

Но порой, начав уборку, люди начинают меняться и внутри.

«Хотите освободить место для новых идей и возможностей? Начните с наведения порядка дома и организации пространства. Это не волшебство, а способ помочь своему сознанию увидеть пути развития, которые раньше вы не замечали», — пояснила «Ленте.ру» Людмила Шульга.

Как понять, что пора расхламляться

В психологии есть такое понятие, как синдром Плюшкина, или по-научному, хоардинг — это психическое расстройство, вид навязчивого поведения, при котором человеку патологически трудно избавляться от вещей. Считается, что люди с этим синдромом испытывают сильную привязанность к предметам, даже бесполезным. Им комфортно покупать и накапливать, но тяжело выбрасывать. Такое поведение приводит к захламлению, антисанитарии и даже может испортить отношения с близкими.

Считается, что синдромом Плюшкина страдают 2-6 процентов людей во всем мире.

Одна из распространенных причин накопительства — потребность в безопасности.

«Когда человек чувствует себя неуверенно и тревожно, вещи могут создавать иллюзию защиты и стабильности. Психика может создавать такие сложные "лабиринты", чтобы справиться с внутренним дискомфортом», — пояснила психолог Людмила Шульга.

Понять, есть ли у вас склонность к патологическому накопительству, можно по ряду признаков.

Симптомы патологического накопительства:

вам крайне трудно расставаться с вещами: как с дорогими, так и с теми, которые не обладают особой ценностью;

в вашем доме и/или на рабочем месте царит беспорядок;

порой вы не можете найти нужную вещь среди груды других;

вам страшно выбрасывать вещи из-за опасения, что они когда-нибудь понадобятся;

вы привязываетесь к вещам, так как они напоминают об определенном человеке или периоде в жизни;

вы складируете в доме упаковку, пакеты и другой мусор;

вину за неорганизованность в жизни вы переносите на состояние дома;

вы испытываете стыд за состояние дома и поэтому избегаете гостей;

из-за груды хлама вы откладываете ремонт и другие важные дела.

Если вы узнали себя в большинстве пунктов — значит, пора расхламляться.

Как правильно расхламляться

Чтобы провести расхламление без стресса, важно сфокусироваться на том, какие результаты это принесет, рассказала «Ленте.ру» профессиональный организатор пространства, помощник в расхламлении с платформы «Авито Услуги» Ольга Михайлова.

«Представьте, сколько радости принесет освобожденное пространство. Визуализация обновленного помещения и позитивная замена старого мышления ("жалко выкинуть", "вдруг понадобится" и так далее) на новое ("я не испытываю нужды в вещах", "избавившись от хлама, я почувствую себя свободным") очень способствуют процессу», — сказала она.

Эффективное расхламление требует системного подхода, а не просто уборки. Существуют разные стратегии, например:

метод КонМари (по категориям);

расхламление по одной зоне (комната за комнатой);

принцип «одного касания» (сразу положить вещь «на свое место» в доме или избавиться от нее);

метод «Искусственный переезд» (остаются только те, вещи, которые вы бы взяли с собой при переезде в другой город или страну);

«предсмертная уборка» (шведский метод, суть в том, чтобы представить, что все вещи — это то, что останется после вас, и кому-то придется с этим разбираться.

Пошаговая инструкция по расхламлению

Одним из традиционных и самых эффективных планов расхламления с «Лентой.р» поделилась профессиональный организатор пространства Мария Борщевик:

Шаг 1. Оцените масштаб. Действительно ли у вас много вещей? Важно не переусердствовать, чтобы не остаться в пустой квартире. Подумайте, какими вещами вы пользуетесь ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Составьте список. То, о чем вы не вспомнили, скорее всего, вам не нужно.

Оцените масштаб. Действительно ли у вас много вещей? Важно не переусердствовать, чтобы не остаться в пустой квартире. Подумайте, какими вещами вы пользуетесь ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Составьте список. То, о чем вы не вспомнили, скорее всего, вам не нужно. Шаг 2. Поставьте цель. Для чего вы хотите расхламиться? Это, например, может быть желание освободить комнату для отдыха или сделать домашний огород на балконе. Если вы будете понимать, зачем нужно навести порядок, то и все следующие шаги будете делать увереннее.

Поставьте цель. Для чего вы хотите расхламиться? Это, например, может быть желание освободить комнату для отдыха или сделать домашний огород на балконе. Если вы будете понимать, зачем нужно навести порядок, то и все следующие шаги будете делать увереннее. Шаг 3. Выберите время для расхламления. Этот процесс требует сил и вдохновения. Не убирайтесь между делом. Лучше выбрать день, когда вас никто не побеспокоит.

Выберите время для расхламления. Этот процесс требует сил и вдохновения. Не убирайтесь между делом. Лучше выбрать день, когда вас никто не побеспокоит. Шаг 4. Выберите категорию для расхламления. Не стоит браться за всю квартиру сразу. Начните с того места, результат расхламления которого будет заметен сразу, например, сначала разберите полки с одеждой в шкафу.

Выберите категорию для расхламления. Не стоит браться за всю квартиру сразу. Начните с того места, результат расхламления которого будет заметен сразу, например, сначала разберите полки с одеждой в шкафу. Шаг 5. Выбросите очевидно ненужные вещи. Важно честно отвечать себе на вопрос, какую эмоцию вызывает та или иная вещь и нужна ли она. Если есть сомнения — убираем в сторону.

Выбросите очевидно ненужные вещи. Важно честно отвечать себе на вопрос, какую эмоцию вызывает та или иная вещь и нужна ли она. Если есть сомнения — убираем в сторону. Шаг 6. Разложите вещи, которые не решились выбросить, по коробкам с надписями «Починить», «Отдать», «На переработку», «Продать».

Разложите вещи, которые не решились выбросить, по коробкам с надписями «Починить», «Отдать», «На переработку», «Продать». Шаг 7. Вещи, которые не попали ни в одну из коробок, можно смело выбросить.

Вещи, которые не попали ни в одну из коробок, можно смело выбросить. Шаг 8. После того как все вещи из категории распределены по коробкам, сделайте то, что на этих коробках написано. Старую рубашку нужно отнести в ремонт, сломанный телевизор сдать на переработку, игрушки для малышей отдать подруге.

После того как все вещи из категории распределены по коробкам, сделайте то, что на этих коробках написано. Старую рубашку нужно отнести в ремонт, сломанный телевизор сдать на переработку, игрушки для малышей отдать подруге. Шаг 9. Оцените результат, вспомнив о цели. Получилось? Если нет, вернитесь на несколько шагов назад и повторите процесс еще раз.

Оцените результат, вспомнив о цели. Получилось? Если нет, вернитесь на несколько шагов назад и повторите процесс еще раз. Шаг 10. Похвалите себя за проделанную работу.

Возможные ошибки при расхламлении

Главная ошибка — эмоциональная привязанность к вещам. Люди часто хранят старую одежду, которая давно вышла из моды и не подходит по размеру, сломанные гаджеты «на ремонт» или подарки, которыми не пользуются, но не выбрасывают из чувства вины, пояснила организатор пространства Ольга Михайлова.

В числе других ошибок она назвала:

попытка все сделать быстро — разобрать весь хлам в доме за один день может быть очень трудно. Скорее всего, это приведет усталости и разочарованию, что вы не уложились в срок.

отсутствие системы — без заранее выбранной методики легко застрять на одном ящике.

страх сожаления — вещи откладываются в «сомнительную» стопку, которая потом просто перекочевывает обратно в ящики и шкафы.

Где чаще всего скапливается хлам

Захламленные уголки квартиры всегда коварны тем, что, даже находясь в поле зрения, они являются не самыми очевидными в процессе уборки. Так что такие места можно отнести к «слепым» зонам. Где чаще всего скапливаются ненужные вещи, рассказала «Ленте.ру» эксперт в области чистоты, основатель бутика премиального клининга SSClean Елена Гершензон.

Балконы и лоджии

Балконы и лоджии — не самая посещаемая зона в квартире, а некоторые и вовсе используют их площадь как склад для ненужных вещей.

«Освободите пространство от мусора и давно забытых вещей, затем помойте полы с помощью чистящего средства и протрите везде пыль. Если на балконе есть мягкая мебель — можно использовать чистку пылесосом или пароочистителем», — порекомендовала эксперт в области чистоты.

Поддерживающую уборку на балконе Елена Гершензон рекомендует проводить хотя бы раз в три месяца. Если балкон застеклен, то протирать окна и оконные рамы рекомендуется не реже двух раз в год.

Полки в ванной комнате

На бортике ванны и раковины, как правило, расставлены флаконы с шампунями, гелями для душа, чистящими средствами, мочалки или губки.

«В первую очередь стоит отсортировать и разделить косметические и моющие средства, которые должны храниться на разных полках или еще лучше, в разных шкафчиках», — считает эксперт.

Нередко в ванной комнате скапливаются пустые банки, которые, конечно же, нужно выбросить. В процессе расхламления нельзя забывать и про пространство под ванной, где нередко хранятся тазы и другой инвентарь для уборки, добавила Елена Гершензон.

Кухонные шкафы и полки для посуды

Особое внимание стоит уделить верхним полкам и шкафам, куда вы редко заглядываете. Достаточно часто захламленными оказываются и места для хранения посуды. Эксперт рекомендует задуматься: уверены ли вы, что пользуетесь всем комплектом тарелок и чашек? Если нет, лишнее стоит продать или отдать.

Холодильник

Любимое место каждого члена семьи, но увы, отнюдь не во время уборки.

«Тут важно провести ревизию всего, что хранится в холодильнике и без малейшего сожаления избавиться от залежавшихся или испорченных продуктов: открытых затвердевших соусов, давно забытого варенья, просроченных молочных продуктов или сгнивших овощей», — порекомендовала Елена Гершензон.

Полки для хранения книг и журналов

Проведите отбор по следующему принципу:

буду читать;

возможно, перечитаю;

не буду читать.

«От тех книг и журналов, которые можно отнести к третьему пункту, вероятно, настало время избавиться, остальное можно аккуратно разложить. Расставьте литературу по темам или по цветам, еще можно раскладывать книги и журналы по размеру», — считает эксперт в области чистоты.

Список вещей, которые чаще всего захламляют дом

По мнению опрошенных «Лентой.ру» экспертов, чаще всего захламляют пространство:

Предметы гардероба

вещи в хорошем состоянии, которые не надевали больше года;

импульсивные покупки, с которых даже не срезали этикетку;

изношенная одежда, которую уже не починить;

вещи, которые хранят воспоминания, но больше не радуют;

некомфортное белье.

Документы и бумага

чеки и квитанции старше трех лет;

устаревшие бумаги (самые важные можно отсканировать);

старые журналы, газеты, рекламные проспекты и карты.

Косметика и бытовая химия

просроченные средства;

пробники, которыми не пользуетесь;

пустые или почти пустые банки.

Техника

сломанные приборы;

зарядные устройства от старых телефонов;

диски, кассеты и провода, назначение которых вы уже не помните.

Памятные вещи

бесполезные подарки;

детские поделки (сделайте фото самых ценных);

билеты, открытки и флаеры.

Как сохранить порядок в доме

Мало один раз сделать уборку — важно научиться поддерживать порядок с минимальными усилиями. Для предотвращения нового захламления Елена Гершензон рекомендует придерживаться нескольких правил: