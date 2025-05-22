Названы опасные средства бытовой химии

В борьбе с грязью и микробами используют бытовую химию. Но мало кто задумывается, что она может вредить здоровью. О самых опасных чистящих средствах «Клопс» рассказал врач-токсиколог, к. м. н. Михаил Кутушов.

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1. Отбеливатели с хлором

Они работают эффективно: убивают микробы, уничтожают плесень, справляются с пятнами и органическими загрязнениями. Но эти отбеливатели — самые агрессивные, они обладают ярко выраженным раздражающим действием. При контакте хлора с кислотными средствами, которые применяют, например, для удаления известкового налёта, возникает химическая реакция — выделяются ядовитые газы.

«Пары хлора способны вызывать серьёзное поражение дыхательных путей уже при кратковременном вдыхании», — обратил внимание эксперт.

2. Чистящие средства против жира и нагара

Большинство из них содержат щёлочи вроде гидроксида натрия. Они очень хорошо разъедают грязь, но также и кожу человека, если не надеть перчатки. Такие составы особенно коварны в виде спреев, ведь частицы химии легко вдыхаются. Если это происходит регулярно, возможно развитие аллергии.

3. Средства для сантехники от известкового налёта

В них часто добавляется соляная или муравьиная кислота. При попадании на кожу средство способно оставлять ожоги, а при вдыхании — вызывать жжение в горле или кашель.

«Многие даже не замечают, как при чистке ванны начинают ощущать головокружение. А это уже сигнал, что вещество слишком активно», — отметил токсиколог.

4. Средства от насекомых: тараканов, моли, комаров

Препараты для обработки помещений относят к средствам бытовой химии, и они тоже не так безопасны, как кажется. Ядовитые вещества, такие как перметрин, для человека в небольших дозах не страшны. Но при постоянном контакте они вызывают головные боли, слабость, проблемы со сном.

«Особенно могут пострадать дети и домашние животные», — прокомментировал врач.

5. Освежители воздуха

Ароматизирующие воздух спреи, как и лаки для волос, часто содержат пропан, формальдегид и другие летучие соединения. Микрочастицы свободно попадают в лёгкие, и если злоупотреблять аэрозолями, безобидные отдушки станут хроническим раздражителем.

«Чистящие средства, заявленные как безопасные, нередко включают компоненты, не указанные в составе. А они способны вызывать кожные реакции, зуд, слезотечение, накапливаться в организме, провоцируя скрытые формы интоксикации», — обратил внимание Кутушов.

Главная проблема бытовой химии — не то, что она токсична, а то, как мы её используем. Например, слишком часто, без перчаток и проветриваний или смешивая сразу несколько средств. Важно учитывать, что некоторые вещества плохо смываются водой, а потом мы дышим их парами. К тому же ядовитые частицы оседают на посуде, мебели или одежде.

«Иногда обычное мыло и горячая вода, а также уксус или сода могут справиться с загрязнениями не хуже бытовой химии, но без риска для здоровья», — напомнил врач.

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