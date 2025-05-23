Назван лучший способ сушки полотенец

Для сушки полотенец нужно выбирать открытые пространства, рассказала терапевт Зарема Тен. Убивающий микробов способ высушить полотенца она подсказала в беседе с NEWS.ru.

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По словам врача, для сушки подойдут открытый солнечный балкон, улица, комната с окном.

«Они могут обеспечить ультрафиолетовое излучение, которое убивает до 99 процентов микробов. Если нет балкона, разместите сушилку у окна и включите вентилятор», — добавила она.

Тен уточнила, что полотенце необходимо расправлять полностью, без складок и скручиваний, использовать широкие вешалки или раскладывать полотенце на горизонтальной поверхности. Она предостерегла от складывания мокрых полотенец друг на друга, поскольку плотный контакт создает зоны с повышенной влажностью, в которых может развиться плесень.

Врач посоветовала во время сушки отказаться от использования обогревателей, поскольку они повреждают ткань и сокращают срок ее службы. Даже при соблюдении всех правил Тен призвала менять полотенца каждые четыре дня, поскольку на них скапливаются частицы кожи, косметики и бактерии.

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