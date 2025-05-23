Пятна на одежде – неприятная, но очень частая ситуация, особенно летом. Чернила, трава, ягоды, пот или жир – все это может испортить любимую рубашку или футболку. Хорошая новость в том, что даже сложные загрязнения можно убрать подручными средствами.

Чернильные пятна отлично удаляет обычный лак для волос. Все благодаря спирту в составе – он эффективно растворяет чернила. Ягодные пятна, например от клубники, можно убрать, просто залив их кипятком. Траву отстирает уксус, разведенный с водой.

Три совета, которые помогут мыть пол гораздо реже

Пятна от пота легко удаляются с помощью смеси из соды, перекиси водорода и средства для мытья посуды – все ингредиенты берутся в равных пропорциях. Для жирных пятен тоже подойдет средство для посуды, а сверху можно дополнительно посыпать пищевой содой.

Подробнее о том, как отстирать трудновыводимые пятна, рассказала в своем видео блогер @onaznaett.