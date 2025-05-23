«Готовят почву». Эксперт рассказал, к чему приводит популярность Лабубу

Феномен кукол Лабубу может стать почвой для новых коллекционных игрушек. Об этом «Газете.Ru» рассказала консультант в сфере креативных коммуникаций, медиаменеджер и автор Telegram-канала «Надо было вчера» Анастасия Семенова.

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«Тренд с этими игрушками — концентрация механик воздействия на потребителей. В основе — "слепые боксы" с элементом неожиданности: не знаешь, какая игрушка достанется, появляется азарт охоты. Базовый собирательный инстинкт, заложенный еще киндер-сюрпризом, активируется сразу после фразы "Я куплю только одного". А визуальный образ, будем честно, идеальный: узнаваемый, запоминающийся, одновременно милый и слегка дерзкий благодаря хитрой улыбке и торчащим зубам. Лабубу органично влился в тренд на сумочные аксессуары и детскую эстетику у взрослых», — рассказала эксперт.

Она также отметила еще один «крючок».

«Это наша тяга к эмоциональным отдушинам и постоянной тяге куда-то сбежать. Мастерски используется FOMO и искусственный дефицит. Ограниченные серии распродаются молниеносно, создавая вторичный рынок с ценами в десятки раз выше. Обычный предмет трансформируется в статусный символ — обладание редкой версией становится маркером причастности к "знающим". Простая схема: сегодня не купишь — завтра будешь рыдать, а рынок перепродаж слезам не верит», — объяснила Семенова.

Она подчеркнула, что компания Pop Mart демонстрирует управляемый хаос как PR-инструмент.

«Недавно компания приостановила розничную продажу в Великобритании после волны хаоса с огромными очередями и недовольными покупателями. Такие "проблемы" только усиливают ажиотаж. Плюс, многоуровневый эффект селебрити-одобрения: от нишевых K-pop звезд до мейнстримных знаменитостей — иерархия влияния выстроена отлично», — отметила она.

Семенова подчеркнула, что в мире покупателей появились и «ироничные» — те, кто смеются над трендом.

«Эти насмешливые коллекционеры позиционируют себя над трендом, одновременно участвуя в нем. Двойное удовлетворение: причастность к модному явлению плюс иллюзия интеллектуального превосходства в духе "я просто изучаю феномен как культуролог". Причем именно "ироничные" фанаты становятся лучшими распространителями тренда. Они активнее обсуждают феномен, в том числе среди скептиков, и легитимизируют тренд в глазах интеллектуалов», — рассказала эксперт.

Эксперт дала прогноз тренду на игрушки Лабубу, подчеркнув, что на этом скачке они не остановятся.