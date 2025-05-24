Эксперт предупредил, какие породы собак наиболее уязвимы к перегреву

Наиболее уязвимы к перегреву брахицефальные породы собак, такие как мопсы, бульдоги и пекинесы, из-за особенностей строения дыхательных путей, рассказала в беседе с RT доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.

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«Первыми признаками перегрева являются учащённое дыхание, вялость, покраснение слизистых оболочек и нарушение координации. В тяжёлых случаях возможны рвота, судороги и потеря сознания. При появлении этих симптомов необходимо немедленно перенести животное в прохладное место, обеспечить доступ к воде и как можно скорее обратиться к ветеринару», — посоветовала Меликова.

Она добавила, что в жаркую погоду выгуливать собак рекомендуется только в безопасные часы — до 09:00 и после 19:00, ограничивая прогулки 10—15 минутами.

«Следует помнить, что при температуре на улице +30 °C асфальт нагревается гораздо сильнее и может обжечь подушечки лап даже за короткое время. Эффективным решением для помещений могут стать специальные охлаждающие подстилки, которые поддерживают комфортную температуру в течение четырёх — шести часов (после чего их нужно охлаждать в холодильнике 20—30 минут)», — порекомендовала собеседница RT.

Она добавила, что «грызуны и птицы также подвержены риску, поскольку их организм быстро теряет влагу».

«Кошки могут получить тепловой удар, если их оставить в душном помещении без доступа к воде более чем на три-четыре часа, причём длинношёрстные породы (персы, мейн-куны) находятся в особой зоне риска. Крайне опасно оставлять животных в автомобилях. Даже при температуре +22 °C салон машины за 30 минут нагревается до опасных +47 °C, что создаёт смертельную угрозу для питомца», — добавила специалист.

По её словам, приоткрытые окна не спасают ситуацию — уже через 15—20 минут температура внутри становится критической.

Она пояснила, что для грызунов и птиц в воду можно добавить ледяные кубики.

«Также необходимо всегда оставлять для животного доступ к свежей воде и ограничить физические нагрузки в жаркое время суток. Для длинношёрстных пород допустима гигиеническая стрижка с оставлением 2-3 см шерсти для защиты от солнца, но важно иметь в виду, что полное бритьё может привести к солнечным ожогам», — предупредила эксперт.

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