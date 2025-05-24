Какой интерьер безвкусен и неактуален в 2025 году

Современный дизайн интерьера стремительно развивается, следуя тенденциям моды и техническим новшествам. Сегодня большинство владельцев квартир стремятся создать атмосферу минимализма, простоты линий и функциональности пространства. Многие привычные нам вещи из прошлого поколения утратили свою актуальность и выглядят старомодно. Архитектор, дизайнер интерьеров Виктория Власова рассказала «Вечерней Москве», какой интерьер считается устаревшим и какой дизайн квартиры актуален на сегодняшний день.

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По ее словам, в истории интерьера многое кажется «вечным» до тех пор, пока не оказывается устаревшим. Некоторые дизайнерские решения теряют актуальность не потому, что выходят из моды, а потому что изначально были сделаны без вкуса.

«Сегодня, в эпоху визуального изобилия и быстрого потребления, особенно важно отличать по-настоящему современные решения от тех, что кажутся стильными, но на деле выглядят анахронизмом. Хороший интерьер — это всегда вкус, чувство меры и уважение к пространству. Все остальное — пародия и мишура», — рассказала она.

Псевдоклассика без архитектурной базы

Эксперт отметила, что полиуретановые карнизы и молдинги, колонны, розетки и тяжелые шторы без оправданной высоты потолков, без симметрии и логики в пространстве — это не классика, а ее декоративная имитация.

«Такие решения перегружают интерьер и становятся пародией на исторические стили, а потому выглядят как эрзац-решение», — считает Власова.

Специалист объяснила, что вместо этого нужно выбирать неоклассику, основанную на выверенных пропорциях, а не на штампованном декоре, вырванном из контекста.

«Если лепнина, то только из натурального гипса. Размеры лепных карнизов и молдингов обязаны быть сомасштабны по величине и без передекора. Для грамотной реализации обязательно нужны чертежи от архитектора и детальная проработка ширины, толщины, отступов, «на глаз» это не работает», — говорит она.

Избыточный декор

Специалист уверена, что перегруженные фасады шкафов и избыточный декор в интерьере уже не актуальны:

«Много отдельностоящих предметов, в том числе шкафы, не встроенные в объем пространства, грузные комоды и двери с огромным количеством декора не нужны в интерьере. Все это не является актуальным и создает ощущение хаоса, визуально уменьшает пространство и делает интерьер безвкусным».

Чем меньше лишних деталей, тем лучше. Мебель должна быть удобной, а декор осмысленным. Фасады дверей лучше выбирать из тонкой фрезеровки или гладкие, ручки частично заменить на push-to-open. Материалы должны быть натуральные или крашенный МДФ без лишнего глянца. А максимальное количество встроенной мебели сделает интерьер современным и практичным.

«Нужно обязательно прорабатывать проект мебели совместно с основным проектом дизайна интерьера, тогда можно предусмотреть мебель в потолок без зазоров и сделать ее монолитным архитектурным решением», — рассказала собеседница «ВМ».

Свет по периметру и люстры по центру комнат

По ее мнению, свет, встроенный в потолок по периметру, лишает интерьер индивидуальности. Архитектурный свет — это не игра света, а сценарий, который работает на ощущение жизни в пространстве.

«Нужно грамотно прорабатывать сценарии освещения, а не декоративные приемы. Локальные источники света, встраиваемые решения, возможность управления интенсивностью и теплотой освещения — все это делает интерьер гибким, живым и настраиваемым под ритм человека», — сказала эксперт.

Яркие цвета и большое количество цветовых акцентов

Пестрота и активное использование принтов, узоров создает визуальный шум и дисгармонию с современным укладом жизни, где в доме нужно успокоение, заземление и чистый комфорт.

«Лучше выбирать мягкую цветовую палитру. Теплые нейтральные оттенки, глубокие цвета в деталях (охра, графит, бордо, шалфей) создают эмоциональную основу интерьера. Цвет не должен быть броским, он должен быть сложным и благородным», — сказала Власова.

Архитектор добавила, что современность в интерьере — это не стиль, а состояние. Сегодня особенно важно задавать себе вопрос не «модно ли это», а «будет ли это уместно через десять лет».

«Современный интерьер строится на балансе: один-два акцентных элемента вместо десятка мелких деталей. Выбирайте качественные материалы, нейтральные цвета. Современный интерьер — это чистота линий, лаконичность, баланс и уместность. Он не стремится удивить. Он создает ощущение порядка, свободы и внутренней тишины, именно в этом его сила. И чтобы сделать его таким, нужны тонкая работа и архитектурное мышление», — заключила она.

Ранее строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, что некоторые элементы интерьера, такие как глянец и фальшкамень, могут негативно отразиться на психике человека. По его словам, эти детали могут вызывать раздражение и чувство дискомфорта из-за особенностей восприятия. Также специалист обратил внимание, что холодные поверхности, такие как имитирующие металл подлокотники, добавляют утомления, нарушая гармонию помещения.