Куклачев дал совет, как побороть аллергию на кошек

Можно вбирать воздух «аккуратно и поверхностно».

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Эффективна дыхательная гимнастика по методу Константина Бутейко.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» заслуженный артист России отметил схожесть способа с ношением маски.

«Когда она [аллергия на кошек — прим. ГМ] у меня в первый раз проявилась, мне было шесть лет. Моя карьера рядом с животными была полностью закрыта. Папа стал искать возможности. Лекарственный метод, прививки, ингаляции, таблетки — это всё не работает или работает очень мало времени. Тогда он познакомился с профессором Бутейко, такой уникальный человек, который разработал систему поверхностного дыхания. Я встал на этот метод, смог научиться поверхностно дышать. Это волевой, безлекарственный метод. Он особо не пропагандируется. Как можно заработать на безлекарственном методе дыхания, который лечит не только внешние признаки аллергии, но и любые респираторные заболевания? Если визуализировать этот метод, такое ощущение, что ходишь в маске. Ты дышишь очень аккуратно и поверхностно».

В 2022 году в Минздраве заявили, что в России распространённость бронхиальной астмы составляет 7%.

«Есть исследования, которые поддерживают эффективность дыхательных упражнений. Например, самой известной является дыхательная гимнастика по методу Бутейко. Исследования по эффективности дыхательных упражнений активно изучаются и в других странах», — уточнил главный внештатный специалист — пульмонолог ведомства Сергей Авдеев.

При появлении симптомов затруднения дыхания важно консультироваться с врачом.