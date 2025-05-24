Как нужно пользоваться холодильником, чтобы он не сломался

Именно от холодильника зависит не только свежесть продуктов, но и комфорт всей семьи.

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Неправильное обращение с холодильником может привести к серьезным последствиям от повышенного расхода электроэнергии до преждевременной поломки оборудования.

Так, любой холодильник имеет несколько температурных участков: верхние полки (+5… +8 градусов), нижние полки (+2… +4 градуса), дверца (+5… +10 градусов) и зона свежести (0… +1 градус). Разные зоны оборудования имеют разную температуру, многие, не зная этого, размещают скоропортящиеся продукты на верхних полках.

Также одна из самых часто допускаемых ошибок – перегрузка продуктами. В холодильнике все время циркулирует воздух, что помогает сохранять нужный температурный режим. Перегрузка нарушает эту систему и приводит к выходу холодильника из строя.

Помимо этого, никогда не ставьте горячую посуду с едой в холодильные камеры. Это создает экстремальную нагрузку на компрессор, который вынужден работать на пределе мощности, чтобы компенсировать резкий скачок температуры. Лучше сперва охладить пищу, положив ее в холодную посуду, а затем убрать в холодильник.

Не пренебрегайте чисткой и разморозкой. Любому холодильнику, даже оборудованному системой No Frost, нужна разморозка и чистка раз в 6–12 месяцев. Помните, что категорически нельзя откалывать лед со стенок холодильника металлическими предметами, иначе высок риск повредить трубопровод с хладагентом.