Дачникам рассказали, какие предметы одежды должны быть в их гардеробе

Дачные работы в конце мая в самом разгаре. В Telegram-канале "Объясняем.РФ" садоводам и огородникам напомнили, какие защитные предметы одежды и аксессуары должны обязательно присутствовать в их гардеробе.

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"За городом всегда есть чем заняться: посадить, покосить, построить, починить. Не забудьте о средствах защиты: во время дачных работ важно соблюдать технику безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что при работе с инструментами (газонокосилкой, триммером, секатором, пилой и другими) или химикатами на садовом участке необходимо надевать защитные очки. Так вы избежите попадания в глаза мелких частиц, брызг и вредных паров.

От травм и загрязнения хорошо защитят перчатки. Помимо привычных хлопчатобумажных и резиновых, есть много других видов, подходящих для разных работ. Например, краги - огнеупорные перчатки, которые спасут от углей, искр и горячего металла. А для работы с пилой подойдут кольчужные перчатки - они защитят от ран и порезов.

У мангала надевайте фартук с огнестойкой пропиткой. Он убережет одежду и кожу от жара, капель масла и случайных искр.

В целом для дачи лучше выбирать плотную одежду из натуральных "дышащих" тканей, с длинными рукавами и штанинами. Именно такая экипировка поможет защититься от укусов насекомых, колючек и искр.

А еще россиянам посоветовали не работать в шлепанцах: это очень травмоопасно. Обувь для труда на участке нужна закрытая, на прочной подошве, без скольжения. Лучше всего - ботинки или сапоги.

Ранее "РГ" назвала наиболее распространенные "дачные" травмы. Это раны, ссадины и ушибы.