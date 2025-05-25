Почему опасно мыть пластик в посудомоечной машине

Исследователи из Университета Куинсленда обнаружили, что мытье бытовых пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к загрязнению сточных вод нанопластиком и микропластиком, что фатально влияет на окружающую среду и здоровье человека.

Во время механического мытья посуды пластиковые предметы подвергаются воздействию химических, термических и абразивных процессов очистки при высоких температурах до 70 градусов по Цельсию, моющих средств и циклов полоскания, пояснили специалисты.

Исследование австралийских ученых показало, что один цикл мытья в посудомоечной машине с полной загрузкой бытовыми пластиковыми предметами может выбрасывать в сточные воды около 920 тыс. микро- и наночастиц или 33 млн частиц на домохозяйство в год во всем мире, сообщает Университет Куинсленда.

Для нового исследования ученые собрали 13 различных пластиковых предметов и смоделировали типичные циклы мытья в посудомоечной машине, чтобы оценить, сколько пластика попадает в воду.

Общая масса пластика составила около 6 мг на человека в год, или около четверти веса рисового зерна. Выделение микропластика обусловлено теплом посудомоечной машины. Эти частицы связаны не только с провокацией изменений здоровья, связанных деменцией, но и с раком, болезнями сердца и проблемами фертильности.

«Производители пластика могут разработать такой материал, который будет более устойчив к деградации во время мытья посуды. Удаление загрязняющего вещества до того, как оно попадет в окружающую среду, лучше, чем принятие дорогостоящих мер после того, как оно было выброшено. Небольшие изменения, умноженные на миллионы домохозяйств, могут помочь снизить глобальное бремя загрязнения пластиком», – поделился доктор Элвис Окоффо из Университета Квинсленда.

В 2025 году в США порядка 7,2 млн человек в возрасте 65 лет и старше будут жить с болезнью Альцгеймера. Однако, по прогнозам, к 2030 году это число вырастет до девяти млн, а к 2040 году – почти до 12 млн.

Хотя микропластик не был напрямую связан с когнитивными проблемами, недавнее исследование 54 образцов мозга показало, что у пациентов с деменцией концентрация микропластика была значительно выше, чем у людей без деменции, пишет Daily Mail. Команда из Университета медицинских наук Нью-Мексико в Альбукерке обнаружила, что в некоторых случаях уровни превышали норму в 10 раз.

Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, исследование Томского госуниверситета показало, что концентрация микропластика в снегах Западной Сибири сопоставима с уровнями, зафиксированными в итальянских Альпах, с преобладанием полиэтилентерефталата.