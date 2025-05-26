Как бороться с муравьями на участке: проверенные методы и хитрости

Чтобы бороться с муравьями эффективно, нужно понимать, откуда они берутся, какие методы действительно работают, и как не навредить остальной экосистеме участка. Читайте об этом в материале «‎Рамблера».

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Муравьи не всегда злейшие враги огородника. В природе они выполняют важную роль: поедают вредных насекомых, рыхлят почву, участвуют в переработке органики.

Но на дачном участке эти маленькие труженики могут нанести серьезный вред — особенно в теплицах, на грядках и под деревьями. Они «пасут» тлю, разносят ее по растениям, повреждают корни рассады и могут захватывать целые зоны сада, превращая их в сети ходов и куч муравейников.

Почему муравьи появляются в огороде?

Муравейник появляется на участке не случайно. Обычно его выбирают по трем причинам:

участок защищен от сквозняков и затопления;

много доступной пищи: тля, сладкие выделения растений, падалица;

есть места для укрытия — компост, мульча, доски, трещины в теплице.

Один муравейник может поддерживать до 10 000 особей. Они быстро расселяются, а королеву найти и уничтожить нелегко — она часто прячется глубоко под землей.

Чем опасны муравьи на участке?

1. Разводят тлю

Тля выделяет сладкую падь — любимое лакомство муравьев. Они защищают ее, переносят с одного растения на другое, буквально «доят» насекомых.

2. Повреждают корни и всходы

Муравьи строят ходы в корневой зоне, пересушивают почву. Также они могут вытаскивать семена и подгрызать молодые ростки.

3. Портят ягоды и фрукты

Особенно клубнику, малину и падалицу под деревьями. Насекомые повреждают кожицу, притягивают других вредителей.

4. Разрастаются в теплицах

Там тепло и сыро — идеальные условия для зимовки. Появляются под плитами, досками, в слоях мульчи.

Как бороться с муравьями?

Разделим способы борьбы на четыре группы: биологические, физические, народные и химические.

Биологические методы

1. Уничтожьте тлю

Без тли муравьям нечего пасти. Используйте:

зольный раствор (100 г золы на один литр воды + капля мыла),

настой чеснока, луковой шелухи или табака,

полезных насекомых: божьих коровок, златоглазок.

2. Посадите отпугивающие растения

Их можно посадить вдоль грядок и вокруг теплицы. Муравьи не любят:

пижму,

полынь,

мяту перечную,

бархатцы,

лаванду.

3. Заведите куриц

Если у вас есть птица — периодически подпускайте кур к муравейнику. Они с удовольствием выклевывают и рабочих муравьев, и личинок.

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Физические методы

1. Перекопайте муравейник

Весной и осенью — разрушайте лопатой гнездо, вынимайте ком земли и сушите его на солнце. Повторите два–три раза.

2. Кипяток или пар

Залейте муравейник кипящей водой (два–три литра). Повторите через два дня. Можно использовать парогенератор — особенно эффективно в теплицах.

3. Преграды и ловушки

Обмотайте стволы деревьев липкой лентой.

Насыпьте золы, мела или корицы вокруг грядки.

Используйте пластиковые ободки вокруг растений.

Народные средства

1. Бура и сахар

Смешайте:

1 ч. л. буры (или боракса),

1 ст. л. сахара,

немного воды — до консистенции пасты.

Разложите на крышечках у муравейников и по тропинкам. Муравьи унесут смесь в гнездо — и погибнут вместе с королевой.

2. Дрожжи с медом

Разведите дрожжи в воде, добавьте 1 ч. л. меда. Муравьям они нравятся, но для них дрожжи — яд.

3. Корица, гвоздика, кофейная гуща

Этими веществами посыпают муравейники и дорожки. Это помогает дезориентировать рабочих муравьев и нарушает феромонные тропы.

4. Уксус или эфирные масла

Столовый 9% уксус развединный пополам с водой. Полейте раствором муравейник.

Масло мяты, чайного дерева или гвоздики — капните на ватку и разложить вдоль хода.

Химические средства

1. Муравьед, Гром-2, Раптор-гель, Дохлокс

Готовые приманки и гели с ядом. Удобно раскладывать рядом с муравейниками. Рабочие уносят в колонию — действует через один–два дня.

2. Аэрозоли и порошки

Хорошо работают в теплицах и под плитами. Но важно соблюдать меры предосторожности — не применять рядом с пищевыми культурами.

3. Гранулы для муравейников

Например, «‎Абсолют», «‎Чистый дом» — закапываются прямо в центр гнезда. Не используйте химикаты во время цветения, рядом с детской площадкой или водоемом. Старайтесь комбинировать методы и отдавать предпочтение безопасным.

Как не допустить повторного появления муравьев?

Регулярно уничтожайте тлю и сорняки. Убирайте остатки сладкой пищи, падалицу, ягодную гниль. Не оставляйте строительный мусор и кучи мульчи на месте. Проветривайте теплицу, не допускайте повышенной влажности. Раз в год проливайте землю биопрепаратами (Бактофит, Фитоверм, ЭМ-средства).

При этом не всегда стоит стремиться к полному искоренению насекомых: важно контролировать популяцию, не давая ей мешать урожаю. Используйте сочетание биологических, народных и точечных химических методов. Помните: здоровье почвы, растений и всей дачной экосистемы — в балансе, а не в экстремальных мерах.

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