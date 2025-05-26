Обрезка яблонь и груш: зачем, когда и как ее правильно проводить

Обрезка яблонь и груш считается обязательной агротехнической процедурой. Это продуманное вмешательство, от которого напрямую зависит здоровье дерева, урожайность, вкус и размер плодов. «‎Рамблер» расскажет подробно, зачем вообще обрезать, что происходит без этого, и как грамотно подойти к процессу, не навредив дереву.

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Зачем обрезают яблони и груши?

На первый взгляд кажется, что дерево само знает, как ему расти. И это правда — оно будет развивать ветви и наращивать крону без нашей помощи. Но вот плодоносить хорошо — уже не будет. Без обрезки сад стареет и вырождается. С ней — молодеет и плодоносит щедро.

Вот что происходит, если не обрезать дерево из года в год:

Крона загущается — внутрь не попадает свет, который необходим для закладки плодовых почек. Обильно растут «жирующие» побеги — дерево тратит силы на листву и рост, а не на фрукты. Плоды мельчают, становятся кислыми — потому что их слишком много на одних и тех же ветках, дерево не справляется. Появляется больше болезней и вредителей — в затененной, плохо вентилируемой кроне легко развивается парша, мучнистая роса, вредители зимуют в развилках. Ветви ломаются от ветра и тяжести урожая — особенно у груш, если они растут вертикально и не укорачиваются.

Яблони и груши плодоносят на определенных типах побегов, которые живут два–четыре года. Без обрезки они отмирают, а новые не появляются. Дерево стареет, даже если оно еще моложе десяти лет. Поэтому задача обрезки — направить рост туда, где нужно, убрать все лишнее и дать дереву дышать.

Когда делать обрезку?

Идеальный срок весенней обрезки — это март–начало апреля, когда дерево еще «спит» и не началось активное сокодвижение. После распускания почек и начала цветения считается, что обрезка может быть травматичнее: дерево уже тратит силы на рост, а раны хуже заживают.

Однако поздняя весенняя или летняя обрезка (май–июнь) — не приговор. Ее можно проводить, если соблюсти несколько условий.

В каких случаях можно и нужно обрезать в мае–июне?

Удаление явно больных, сухих или сломанных ветвей. Это санитарная обрезка, которую можно делать в любое время. Корректировка кроны у молодых деревьев. Если дерево не старше трех–четырех лет, то легкая формирующая обрезка допустима даже летом. Главное — не затрагивать больше 10–15 процентов объема кроны за один раз. Обрезка «волчков» (жировых побегов). Май-июнь — лучшее время, чтобы удалить вертикально растущие побеги, отбирающие питание. Это даже полезно делать летом. Контроль роста слишком длинных, загущающих побегов. Часто их можно просто укоротить на 1/3 или даже прищипнуть — это стимулирует образование цветочных почек на следующий год.

Когда летом обрезать нельзя?

Если дерево цветет или уже завязало много плодов — обрезка вызовет сброс завязей. У старых и ослабленных деревьев — любое вмешательство может ослабить иммунитет. При жаркой и сухой погоде — велик риск ожогов на срезах и стресса для дерева.

Необходимый инвентарь:

острый секатор;

сучкорез — для более толстых веток;

пила садовая — для старых или сильно разросшихся деревьев;

перчатки и защитные очки;

садовый вар или паста РанНет для замазывания срезов.

Важно: Инструменты обязательно продезинфицируйте перед работой — например, спиртом или раствором медного купороса (5%).

Если вы опоздали, и активное сокодвижение уже началось, не переживайте, есть альтернатива — летняя прищипка верхушек молодых побегов. Это замедляет рост и стимулирует ветвление без серьезного вмешательства. Особенно хорошо работает на грушах.

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Пошаговая инструкция обрезки яблок и груш

Шаг 1. Санитарная обрезка

Независимо от возраста дерева, первым делом удаляют все, что заведомо мешает и не принесет плодов:

сухие, обломанные, обмороженные ветки;

побеги, растущие внутрь кроны;

ветви, трущиеся друг о друга;

все «волчки» — жирующие вертикальные побеги;

ветки, растущие слишком низко, касающиеся земли.

Все срезы делайте аккуратно, на «кольцо» — без пеньков и заусенцев. Срез должен быть гладким, слегка наклонным.

Шаг 2. Формирующая обрезка (для молодых деревьев)

До пяти лет дерево нуждается в формировании кроны. Ваша цель — сделать ее светлой, прочной, равномерной:

выбирайте центральный проводник (ствол) — он должен быть на 20–30 см выше остальных ветвей;

оставляйте три–пять сильных скелетных ветвей, равномерно распределенных;

побеги-конкуренты к стволу удаляем;

слишком длинные боковые ветви укорачивайте на внешнюю почку.

Совет: Угол отхождения скелетной ветви от ствола должен быть не меньше 45°. Узкий угол — риск слома под урожаем.

Шаг 3. Регулирующая обрезка (деревья пяти–десяти лет)

Теперь вы поддерживаете уже сформированную крону:

убирайте все, что загущает центр;

ограничивайте высоту дерева (центральный проводник можно укорачивать);

омолаживайте плодовые ветки, укорачивая на 1/3;

удаляйте волчки — их можно отрезать или отламывать в начале лета.

Шаг 4. Омолаживающая обрезка (старше 15 лет)

Если дерево плодоносит слабо, а ветви оголились — пора омолаживать. Этот процесс проводят постепенно — за два–три года, иначе дерево может погибнуть от шока. Вот как это сделать:

обрежьте две–три старые скелетные ветви до основания;

сократите длину оставшихся на треть;

оставьте три–четыре крепких молодых побега, растущих под хорошим углом.

Как обрабатывать срезы?

Все срезы толщиной более 2 см замазывайте садовым варом или пастой РанНет. Особенно важно — на старых деревьях: открытые срезы — ворота для грибков и бактерий.

Частые ошибки:

Слишком сильная обрезка за один год — приводит к бурному росту волчков; Удаление проводника — нарушает вертикальный рост, делает дерево кустом; Рваные срезы тупым инструментом — медленно заживают, гниют; Поздняя обрезка — истощает дерево и повышает риск заболеваний.

Подводя итог: весенняя обрезка возвращает дереву молодость, здоровье и силу. Делайте все поэтапно, с уважением к природе, и через пару сезонов результат будет виден и в размере яблок, и в их вкусе.

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