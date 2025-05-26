Проволочником называют личинку одного из самых коварных вредителей. На вид она напоминает фрагмент медной проволоки, отсюда и народное название. Он неразборчив — может питаться семенами, корнями, луковицами. Борьба с ним — дело непростое, но вполне возможное, если знать, с кем имеешь дело. О том, как избавиться от проволочника в огороде, расскажет «‎Рамблер».

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Кто такой проволочник?

Проволочник — это не самостоятельное насекомое, а личинка жука-щелкуна. Сам жук внешне невзрачен, но его потомство может находиться в почве до четырех–пяти лет. В первые два года личинки относительно мягкие, неопасные. Но начиная с третьего года, они становятся плотными, как проволока, и представляют серьезную угрозу. Самая активная их стадия приходится на третий-четвертый год жизни, после чего они окукливаются и превращаются в жука.

Наибольшую опасность проволочник представляет для картофеля: делает ходы в клубнях, снижает товарность, провоцирует загнивание. Он также поражает морковь, свеклу, редьку, лук, кукурузу, подсолнух, салаты и даже молодые всходы.

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Почему проволочник появляется на участке?

Появление проволочника — сигнал о нарушении агротехники:

участок зарос сорняками, особенно пыреем;

почва кислая, плохо проветриваемая;

огород расположен на бывшем лугу или целине;

присутствуют растительные остатки, неубранная ботва, компост из неперепревших трав.

Личинки обожают влагу, корни сорняков, особенно злаков. Поэтому чем плотнее и заброшеннее земля, тем больше шансов, что в ней поселится проволочник.

Пошаговая стратегия борьбы

1. Агротехнические меры

Это основа борьбы: без изменения условий вредитель будет возвращаться снова и снова.

Севооборот. Не сажайте картофель на одном и том же месте два года подряд. Перемещайте культуры по участку: после картофеля — бобовые, зелень, капусту.

Не сажайте картофель на одном и том же месте два года подряд. Перемещайте культуры по участку: после картофеля — бобовые, зелень, капусту. Известкование почвы. Проволочник предпочитает кислую среду. Внесите доломитовую муку, золу или известь — это ослабит личинок.

Проволочник предпочитает кислую среду. Внесите доломитовую муку, золу или известь — это ослабит личинок. Глубокая перекопка. Осенью вскопайте участок на глубину 25–30 см. Это поможет вынести личинок на поверхность — зимой они погибнут от морозов и птиц.

Осенью вскопайте участок на глубину 25–30 см. Это поможет вынести личинок на поверхность — зимой они погибнут от морозов и птиц. Удаление пырея. Его корни — излюбленная еда личинок. Регулярная прополка и мульчирование помогут снизить популяцию.

2. Механические ловушки

Использование ловушек — простой, но эффективный способ отловить проволочника без химии.

Картофельные приманки. Нарежьте сырую картошку дольками, наденьте на палочки и закопайте на глубину пять–семь сантиметров. Через день-два выкопайте и уничтожьте вместе с личинками.

Нарежьте сырую картошку дольками, наденьте на палочки и закопайте на глубину пять–семь сантиметров. Через день-два выкопайте и уничтожьте вместе с личинками. Зерновые ловушки. Замочите зерно (пшеницу, овес), заверните в марлю и прикопайте. Проволочник активно идет на запах проросших зерен.

Замочите зерно (пшеницу, овес), заверните в марлю и прикопайте. Проволочник активно идет на запах проросших зерен. Сенажные кучки. Весной раскидайте по участку небольшие кучки полуперепревшего сена или соломы. Личинки соберутся в них, особенно если накрыть пленкой. Через несколько дней всё содержимое сожгите.

3. Биологические методы

Эти способы помогают восстановить биобаланс почвы, не нарушая ее структуру и не вредя урожаю.

Посев сидератов. Горчица, люпин, фацелия — отличные культуры для отпугивания проволочника. Они выделяют фитонциды, угнетающие вредителей, а после запахивания улучшают структуру почвы.

Горчица, люпин, фацелия — отличные культуры для отпугивания проволочника. Они выделяют фитонциды, угнетающие вредителей, а после запахивания улучшают структуру почвы. Высев бобовых. Горох и фасоль обогащают почву азотом, делая ее менее привлекательной для щелкунов.

Горох и фасоль обогащают почву азотом, делая ее менее привлекательной для щелкунов. Подселение хищников. На участке можно создать условия для естественных врагов проволочника — жужелиц, скворцов, кротов. Важно сохранить разнообразие фауны, избегать тотального применения химикатов.

4. Химические средства

Когда личинок слишком много и урожай под угрозой, приходится прибегать к «тяжелой артиллерии».

Гранулированные препараты. Средства вроде «Базудина», «Землина», «Провотокс» вносятся в лунки при посадке картофеля. Они парализуют личинок, предотвращая повреждение клубней.

Средства вроде «Базудина», «Землина», «Провотокс» вносятся в лунки при посадке картофеля. Они парализуют личинок, предотвращая повреждение клубней. Почвенные инсектициды. Некоторые препараты можно применять по поверхности почвы, заделывая граблями или плоскорезом.

Некоторые препараты можно применять по поверхности почвы, заделывая граблями или плоскорезом. Системные препараты. Чаще используются в промышленном выращивании: проникают в сок растений, отравляя личинок при питании.

Важно: химия всегда применяется строго по инструкции и за 20–30 дней до сбора урожая. Не злоупотребляйте — систематическое применение ведет к вымиранию полезных организмов и накоплению токсинов в почве.

Профилактика: как не допустить возвращения проволочника

После уничтожения вредителя важно удержать результат:

Ежегодно чередуйте культуры; Мульчируйте грядки соломой или древесными опилками; Весной не спешите с посадкой картофеля — в теплой почве вредитель менее активен; Вносите золу, компост, перегной — улучшение состава земли ослабляет проволочника; Осенью тщательно убирайте остатки ботвы и сорняки.

Борьба с проволочником требует не разовой атаки, а комплексного, продуманного подхода. Он не исчезнет за одну весну, но при системной работе можно значительно снизить его численность.

Главное — не ждать, пока вредитель «съест» половину урожая, а действовать на опережение. А еще лучше — создать на участке такие условия, в которых проволочнику просто не захочется жить.

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