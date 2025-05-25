Дачникам дали совет о подкормке клубники без химических удобрений

У многих подмосковных дачников на грядках растет клубника. Подкормку для нее можно сделать в домашних условиях без применения химических удобрений. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Необходимо подготовить следующие компоненты: 1 стакан просеянной золы, 2 гр. марганцовки, 2 гр. порошковой борной кислоты, 1 столовая ложка йода. Золу нужно залить двумя литрами кипятка и дать остыть, а затем процедить в ведро воды объемом 10 литров. Туда же добавить марганцовку, борную кислоту и йод.

Получившимся раствором следует опрыскать клубнику до полного увлажнения листвы. Авторы отмечают, что такая подкормка богата микроэлементами, а также выступает как средство борьбы с вредителями.