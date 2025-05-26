Как позаботиться о питомце при поездке на машине в отпуск

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с RT рассказал, как правильно организовать поездку на автомобиле в отпуске, если решили взять с собой питомца.

«Крупных животных часто перевозят в клетках, размещая их в багажной зоне автомобиля. Что делать, если везём в клетке? Снимаем с неё колёса. Чтобы при торможении или разгоне клетка не двигалась и не стала причиной травмы», — рассказал он.

По словам ветеринара, питомца стоит обеспечить при перевозке обильным питьём, но ограничить в еде.

«На сытый желудок не очень хорошо ездить. Животное может укачивать, возможны другие неприятные и опасные последствия, поэтому кормим легко. И всё происходящее в клетке должно быть под нашим постоянным наблюдением», — предупредил специалист.

Помимо этого, в автомобиле необходимо поддерживать температурный режим, а также нужно сделать так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на питомца, продолжил Шеляков.

«И ни на минуту не оставляем животное в автомобиле. Даже через пять минут там уже может быть нечем дышать. Если выходим сами — животное берём с собой», — заметил он.

По мнению врача, если животное хорошо переносит транспортировку на руках, стоит выбрать этот вариант.

«Близость к владельцу обеспечивает комфорт для животного. Если животное эмоциональное, берём ему успокоительные средства — и аптечку, в которой должно быть всё с учётом особенностей конкретного животного. В пути может случится всякое», — подытожил он.

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