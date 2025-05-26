Студенты создали «умную» систему для ухода за питомцами

Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали мобильное приложение SmartPaws, объединяющее умные устройства для ухода за животными в единую сеть. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

© Газета.Ru

Ежегодно в России на улицах пропадают более 200 тысяч кошек и собак, а 70% их травм происходят из-за бытовых происшествий.

Пользователи программы смогут удаленно управлять автоматическими кормушками, поилками, GPS-ошейниками, камерами и другими гаджетами через смартфон, планшет или умные часы. Система поддерживает беспроводные протоколы Bluetooth, Wi-Fi и Zigbee, позволяя настраивать сценарии работы устройств. Например, можно запланировать кормление, включить музыку для питомца или пообщаться с ним через двухстороннюю аудиосвязь.

Приложение также включает электронный дневник для хранения данных о здоровье животного: истории прививок, результатов анализов и других медицинских показателей, уточнили в ПНИПУ.

Сейчас команда дорабатывает прототип и готовится к выходу на российский рынок умных технологий.