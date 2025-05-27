Дачникам назвали секрет идеального полива

Lenta.ru

Чтобы успешно выращивать растения на даче, необходимо соблюдать несколько важных правил полива. Их владельцам участков назвал депутат Государственной Думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

Депутат поделился секретом идеального полива
© Lenta.ru

По словам парламентария, наиболее благоприятное время для полива овощей и других растений — раннее утро либо поздний вечер. Он пояснил, что таким образом удастся избежать быстрого испарения воды.

«Полив должен быть достаточным, чтобы проникать на глубину 20-30 сантиметров, где располагаются основные корни. При этом переувлажнение также нежелательно, так как это может привести к развитию грибковых заболеваний и загниванию корней», — объяснил Чаплин.

Один из секретов идеального полива, продолжил депутат, — установка систем капельного полива, которая обеспечивает растения водой на оптимальном уровне. Эксперт добавил, что они помогают экономить воду за счет того, что направляют ее непосредственно к корням растений, и поддерживают стабильный уровень влажности почвы.

Ранее член Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о подготовке почвы к созданию идеального газона на дачном участке. Так, если земля глинистая, ее понадобится перекопать и удалить корни.