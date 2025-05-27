Агроном рассказал, как ухаживать за рассадой во время заморозков

Несколько морозных ночей предстоит пережить новосибирцам до конца мая. Как рассказала VN.ru агроном Людмила Шубина, первую ночь плодовые деревья отстояли без потерь. Накануне очередных холодов эксперт советует использовать все подручные средства для укрытия растений.

© РИА Новости

Температуру в -0,-2 градуса обещают в ночь на 28 мая синоптики в Новосибирской области. Агрономы готовятся, что предстоящая ночь будет холоднее минувшей. В ночные часы с понедельника на вторник сады и огороды почти не пострадали за счет прогретой почвы.

«Я только сейчас обходила сад и пока не вижу никаких морозобоин. Пока что все не так страшно. Может быть, будущая ночь более будет морозная», – рассказала VN.ru агроном Людмила Шубина.

Из плодовых деревьев пострадать от предстоящих морозов могут только поздние сорта яблонь. На ранних и среднеранних уже завязались плоды, заморозки им уже не страшны. А вот рассаду в отрытом грунте и даже в теплицах придется спасать, предупредила эксперт.

Томаты, баклажаны, перцы и огурцы погибнут даже при температуре в -1,-2 градуса. укрывать растения советует всеми «возможными и невозможным способами».

«Это может быть нетканый укрывной материал, пластиковые ведра, обычные вигвамы из палок, прикрытые сверху любой дерюжкой – любое укрытие, начиная с газет и кончая пятилитровыми пластиковыми бутылками. Можно просто взять лёгкие детские платьица накинуть на растения. У меня сотрудница вынесла из дома все табуретки, на каждое растение поставила и пледами накрыла», – рассказала Людмила Шубина.

Кроме того, для обогрева теплицы советуют использовать емкость с кипятком – таким образом, можно поднять температуру на пару тройку градусов и снизить вероятность заморозков. Самое главное, пережить предрассветные часы – с 3 до 5 утра температура обычно достигает суточного минимума.

Больше всего Людмила Шубина переживает за поздние сорта яблонь, такие как Пепин шафранный и Заветное – они могут попасть под заморозки, и завязи на них может не быть. При этом старый способ спасения сада методом задымления агроном не советует применять на дачных участках.

Опасным считает способ и биолог Алексей Яновский.

«Из пьесы Вишневый сад известен способ разведения дымокуров по периметру участка, но не стану это советовать — опасно! Помню, как мама так сделала, и в итоге сгорела навозная грядка с огурцами под пленкой. Обгорела крона сосны, и сгорел скворечник с гнездом горихвосток. О птичках мама горевала сильнее всего», – рассказал ученый.

Укрывать советуют и первый всходы картошки – при ясной погоде их может прихватить морозом. Как говорят эксперты, беречь сад от возвратных заморозков нужно как минимум до 10 июня. Только после этой даты можно смело высаживать рассаду в открытый грунт.

«Не надо торопиться в Сибири жить быстро. Несмотря на то, что говорят о потеплении климата, о том, что у нас уже на месяц повысился безморозный период, но раз в 10 или 5 повторяются весенние заморозки. Нам, агрономам, всегда наши учителя-профессора говорили – до 10 июня в открытый грунт даже не думай сажать теплолюбивые культуры», – напомнила главное правило сибирского дачника Людмила Шубина.

По её словам, сибирское лето наступит своевременно – после 10 июня. Напомним, синоптики предупредили о ночных заморозках до 29 мая.