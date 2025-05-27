Агроном рассказал, как избавиться от испанских слизней

Огурцы, кабачки и тенелюбивые декоративные растения могут сильно пострадать от нашествия испанских слизней. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

© Сетевое издание m24.ru

Ранее ученый Вадим Марьинский рассказал РИА Новости, что гигантские слизни могут появиться в Москве во второй половине июня. По его словам, это произойдет, если лето будет теплым и влажным. При прохладной погоде сроки нашествия сдвинутся на середину июля, отметил специалист.

Викулов рассказал, что испанские слизни уже начали появляться, а их количество будет зависеть от климата.

"Они обожают влагу, поэтому пасмурная погода и частые осадки для них – идеальные условия", – пояснил агроном. «Испанские слизни способны съесть все, вплоть до газонной травы. Однако больше всего они любят сочные овощи, среди которых огурцы, кабачки, тыква, капуста и салат. Также они предпочитают теневые декоративные растения, такие как хосты. Съедают их так, что остаются лишь жилки листьев», — Владимир Викулов, агроном.

Проще всего ловить испанских слизней с помощью приманок, отметил эксперт.

"Например, можно вкопать в землю банку и налить в нее немного пива либо положить туда овощи или ягоды. Через какое-то время слизни поползут на приманку и начнут туда падать, а выбраться не смогут. Затем их стоит уничтожить: например, поглубже закопать в земле", – отметил агроном.

Также можно разложить возле посадок доски, картонки и старые горшки. Слизни любят прятаться под такими предметами днем, поэтому их можно будет легко собрать, пояснил Викулов.

«А еще слизни не любят, когда вокруг посадок есть мульча. Например, опилки или хвоя, по которым им очень сложно передвигаться. Поэтому мульчирование почвы – тоже хороший метод защиты», — Владимир Викулов, агроном.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова назвала эффективные способы борьбы с тлей. Среди прочего она посоветовала покрошить на терке темное хозяйственное мыло, растворить горсть в литре воды и получившейся жидкостью опрыскать растения.