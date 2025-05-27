Как сохранить плодородие почвы на участке

Чтобы сохранить плодородие почвы на участке, опытные садоводы рекомендуют высевать сидераты. Как правильно это делать, пишет Общественная Служба Новостей.

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Эффективность применения сидератов зависит от правильного выбора растений. Бобовые культуры, такие как люцерна, клевер и горох, обогащают почву азотом. Злаковые сидераты, такие как рожь и овес, предотвращают вымывание питательных веществ и защищают почву от эрозии. Крестоцветные растения, такие как горчица и редька масличная, подавляют развитие патогенных микроорганизмов и нематод.

Тип почвы также влияет на выбор сидератов. На тяжелых глинистых почвах высаживают люцерну и донник, чтобы улучшить воздухообмен и водообмен. Песчаные почвы обогащают люпином и викой, которые обогащают грунт органикой. Кислые почвы лучше обрабатывать люпином, способствующим снижению кислотности.

Сидераты можно высевать круглый год, но важно учитывать сезон. Весной используют холодостойкие культуры, такие как горчица и фацелия. Летом высевают гречиху и клевер. Осенью после уборки урожая высаживают озимую рожь или рапс.

Посев сидератов включает подготовку почвы, очистку от сорняков и легкое рыхление. Семена сидератов можно высевать вразброс или рядами. После посева почву слегка уплотняют, чтобы улучшить контакт семян с грунтом. Уход за сидератами включает умеренный полив и, при необходимости, подкормку органическими удобрениями.

Скашивание сидератов производят в фазе бутонизации или начала цветения. Зеленую массу заделывают в почву на глубину 5 10 см. Это улучшает структуру почвы и обогащает ее питательными веществами.

Сидераты помогают улучшить плодородие почвы и снизить потребность в минеральных удобрениях. Они также способствуют лучшему росту последующих культур, если правильно спланировано их использование.

Специалисты также рекомендуют осуществлять полив огорода в утренние часы или вечером, чтобы вода быстро не испарялась. Соблюдение правил полива убережет растения от развития грибка и гниения корневой системы.