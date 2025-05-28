Кинолог рассказал, как правильно выгуливать собаку

Владельцам собак не следует одергивать питомца во время обнюхивания столбов, фонарей и других предметов на прогулках, так как это важнейшая часть его социализации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Прогулки нужны собаке не только для походов в туалет. Выход на улицу – важнейшая часть социализации, которая необходима абсолютно любому питомцу и начинается с самого раннего возраста. На прогулках у собаки есть возможность познакомиться с другими сородичами, она учится взаимодействовать с ними. Кроме того, двор или парк для собаки можно сравнить с газетой для человека: благодаря обнюхиванию столбов, фонарей, других предметов ваш питомец узнает последние «новости». Это важная функция, поэтому нельзя одергивать собаку во время этих занятий на прогулках. Но мягко ограничивайте контакт с опасными местами, например, мусорными баками», – сказал Голубев.

Специалист подчеркнул, что у каждой породы собак есть своя норма прогулок.

«Крупные и активные особи могут находиться на улице пару часов, некоторым породам (например, тем же хаски) необходимы очень длительные, а главное активные прогулки. Некоторым породам иногда достаточно 20 минут дважды за сутки. Необходимо ориентироваться на эти нормы, а также на физическое состояние вашей собаки. Если питомец чересчур активен в доме, портит вещи, то ему явно не хватает прогулок. Если питомец плохо себя чувствует, не стоит выводить его против воли. Если собака демонстрирует нежелание гулять, тянет домой, а раньше гуляла с удовольствием – стоит прислушаться к ее действиям и ограничить выход на улицу исключительно походом в туалет», – пояснил Голубев.

Он подчеркнул, что если собака постоянно демонстрирует нежелание гулять, проявляет страх и стресс вне дома, то, возможно, у нее есть проблемы с социализацией или со здоровьем.