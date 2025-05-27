Забитая жиром вытяжка – одна из самых неприятных задач на кухне. Многие откладывают ее чистку именно из-за того, что кажется, будто без соды и сильных чистящих средств не обойтись. Но на самом деле есть простой способ справиться с загрязнениями – и без особых усилий.

Вам понадобится обычный противень от духовки. Наполните его водой и поставьте прямо на плиту. Да, вы все правильно поняли – на огонь. Когда вода закипит, опустите в нее фильтр вытяжки. Если фильтр слишком большой, используйте кастрюлю или просто полейте кипятком из чайника.

Почему не стоит хранить специи рядом с плитой

Уже через 10 минут жир начнет отходить сам. Достаточно будет пройтись по поверхности щеткой под проточной водой – и фильтр снова будет как новый.

Подробнее об этом лайфхаке рассказала в своем видео блогер @onaznaett.