Ошибки новичков при покупке черепах

28 мая во всем мире отметят День черепахи. Обсудили с администратором сайта черепахи.ру Миланой Петрук основные ошибки новичков при покупке рептилий.

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Черепах содержат, потому что это довольно удобные питомцы. Они могут долго обходиться без еды, не портят мебель, их не надо выгуливать, можно брать на руки, если захочется. Хотя в целом это больше животные для созерцания, как рыбки.

Выбирайте с умом

Черепах, которых держат дома, можно разделить на сухопутных и пресноводных. Из сухопутных в России обычно держат среднеазиатских и средиземноморских черепах, а из водных — красноухих, болотных и китайских триониксов. Из наиболее простых по содержанию и тех, кого можно найти в продаже в России, можно выбрать мускусных черепах. Они меньше красноухих, не такие агрессивные, и с ними декор вашего аквариума будет цел.

К сожалению, люди нередко сначала заводят черепах, а потом читают об их содержании, действуют интуитивно. Изначально здоровые рептилии вырастают кривыми уродцами, похожими на горбуна из Нотр-Дама, либо умирают намного раньше положенных им 40–50 лет. Люди не рассчитывают, что черепахи могут вырасти и им будет нужен большой аквариум или террариум. Также никто не думает о том, что черепахи живут долго, намного дольше кошек и собак. И все это время их надо будет кормить, менять им воду или грунт, покупать ультрафиолетовые лампы и подкормки, возить к ветеринару.

О ценах

Стоимость черепах колеблется от 3–5 до 10–15 тысяч рублей за популярные виды и 20–80 тысяч и больше за редкие. Для содержания сухопутной черепахи вам понадобится террариум 120х50х40 сантиметров, грунт, лампа нагрева, ультрафиолетовая лампа, витамины, кальций, домик, кормушка, купалка. В зоомагазинах стартовый набор для маленькой сухопутки стоит от 35 тысяч рублей. Для водной черепахи нужны аквариум на 50 литров для малыша и примерно 200 литров и больше — для взрослой особи, лампа нагрева, ультрафиолетовая лампа, бережок, фильтр внутренний или внешний. Получится ориентировочно 35–40 тысяч и больше.

Необычные виды

Всего насчитывается 357 видов черепах. Самыми необычными можно назвать черепаху мата-мата с ее треугольной головой и бахромой на голове; коробчатых черепах, которые могут полностью закрываться в панцирь, как в коробку; грифовую, использующую язык, похожий на червячка, для ловли рыбы. А эластичная черепаха имеет мягкий и плоский панцирь.

КСТАТИ

Владельца такого питомца может раздражать шум, так как и водные, и сухопутные черепахи могут греметь панцирями о стекло террариума, особенно когда выпрашивают еду. Если плохо организовать фильтрацию воды и кормление в аквариуме, то вода будет плохо пахнуть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Головачева, заместитель директора Института экологии РУДН: