Как выбрать мульчу для разных растений

По мнению специалистов, мульчирование является достаточно важным агротехническим способом создания оптимальных условий роста различных садовых и овощных культур. Однако к каждому растению в этом вопросе необходимо подходить индивидуально. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

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По информации издания, при мульчировании овощей следует понимать, что их корневая система многообразна и то, что подходит например для перцев, уже недопустимо в отношении картофеля, капусты, плодовых или ягодных культур.

«Такие теплолюбивые культуры, как перцы и томаты чувствительны к резким перепадам температур и избыточной влажности. Поэтому для них идеально подходят компост или солома», - пишет портал, уточняя, что мульчу из этих компонентов лучше раскладывать слоем в 5–7 см, что защитит корни этих растений от перегрева.

Несколько другой подход необходим к защите огурцов и кабачков, которые нуждаются в обильном и часто страдают от поражения грибком. Здесь отлично подойдет только мульча из соломы, которая при слое в 7–10 см эффективно удержит влагу и создаст защитный барьер между плодами и грунтом.

Что же касается картофеля и других корнеплодных культур, их лучше мульчировать 3-х сантиметровым слоем высушенных опилок или торфа, при этом свежескошенную траву лучше не применять, поскольку она насыщена семенами сорняков и при высыхании способна перегреть неокрепшую корневую систему побегов.