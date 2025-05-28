Образовательный комплекс с динамичными витражами в пастельных оттенках построят в ТиНАО

В районе Внуково появится образовательный комплекс, украшенный витражными секциями с сеткой из металлических пластин пастельных тонов. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Самая протяженная из этих секций расположится над главной входной группой. Еще несколько витражей высотой во все здание появятся на южном фасаде и со стороны внутреннего двора. Нерегулярный шаг вертикальных ламелей подчеркнет ритм фасадов, а их цветовое решение с отсылкой на полевые цветы станет органичным развитием визуальной концепции всего комплекса», – цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Как отмечается, здание нового образовательного комплекса будет состоять из трех функциональных блоков, образующих разноэтажный объем с нерегулярной формой. В северо-западном блоке расположатся групповые помещения для воспитанников детского сада, а в юго-западном и восточном – классы начальной, средней и старшей школы. Центром композиции станет большой трехэтажный модуль на стыке всех трех блоков – здесь будут находиться пищеблок и актовый зал-амфитеатр со вторым светом. Фасады здания облицуют бетонной плиткой с текстурой под кирпич. Основной массив стен будет насыщенного древесного цвета, поверхности вокруг окон выделят с помощью плитки более светлого оттенка. Это решение позволит создать более комплексный фон для ярких акцентных элементов, но при этом не потерять однородность палитры. Рисунок фасадов также получит сложный ритм благодаря нерегулярному шагу окон с чередованием одно-, двух- и трехчастных оконных проемов.

Уточняется, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство образовательного комплекса.

«Строительный цикл здания пройдет под контролем инспекторов комитета. В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты будут оценивать качество выполненного объема работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации, а также утвержденному архитектурно-градостроительному решению», – приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Как отмечается, основными акцентными элементами станут масштабные витражные секции во всю высоту здания. Самый крупный витраж будет полностью опоясывать двухэтажный общешкольный блок со стороны главного входа, в то время как еще несколько секций поменьше расположатся на южном фасаде и со стороны внутреннего двора. Разновысотная композиция фасадов дополнится западающей входной группой – за счет этого длинная витражная секция здесь образует галерею, опирающуюся на ряды прямоугольных колонн. Вдаваться вглубь здания будет и дополнительная входная группа для персонала, которую акцентируют за счет сплошного покрытия из желтых металлических ламелей. Вместе с витражами в оформлении комплекса задействуют металлические ламели четырех контрастных цветов: голубого, зеленого, желтого и красного.

Образовательный комплекс появится в составе жилого комплекса вблизи дер. Большое Свинорье.