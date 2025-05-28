Ольга Серябкина ответила, есть ли у ее питомца брендовая одежда

Заядлые модники порой настолько поглощены идеей выглядеть стильно, что даже одежду для своих питомцев подбирают в соответствии с собственным образом. Они могут тратить на наряды и аксессуары для домашних животных баснословные суммы. Эту тенденцию решила обсудить Ольга Серябкина на фестивале дружбы с питомцами «Лапки», организованном VK и mоs.ru. В беседе с Super певица заявила, что покупать дорогую одежду для животных — нормально. У её шпица по кличке Буся тоже есть дизайнерские наряды.

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"Одна брендовая [вещь]. Всё остальное — просто свитерки".

Напомним, что осенью прошлого года в сети вызвал много споров свитер Fendi для козы Джигана и Оксаны Самойловой. Однако блогер успокоила публику, заявив, что одежду для Мими она заказала на маркетплейсе за 300 рублей. По словам Оксаны, она не покупает брендовые вещи даже для своих детей.