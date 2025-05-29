Почему кошки так пристально обнюхивают незнакомцев

Японские ученые из Токийского университета сельского хозяйства провели необычный эксперимент, проливший свет на то, как домашние кошки воспринимают человеческие запахи. Результаты исследования, опубликованного в журнале PLOS One, показали, что пушистые питомцы действительно способны отличить запах хозяина от запаха незнакомца.

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Команда провела тестирование с участием 30 домашних кошек. Питомцам предлагали понюхать пластиковые пробирки с тампонами, содержащими запахи их собственного хозяина (образцы брали из-под мышки, за ухом и между пальцев ног) либо совершенно незнакомого человека, либо отсутствие запаха (контрольная группа).

Наблюдения показали, что кошки тратили значительно больше времени на изучение незнакомых запахов. Более того, было обнаружено интересное различие в использовании ноздрей: сначала животные предпочитали нюхать правой ноздрей, но по мере привыкания к запаху переключались на левую. Это явление известно как латерализация.

«Это может свидетельствовать о латерализации обонятельной функции у кошек, когда разные полушария мозга специализируются на разных задачах», — пояснили авторы исследования.

Подобное ранее наблюдалось у собак, рыб и птиц.

Любопытно, что поведение животных во время эксперимента зависело от их пола и характера. Коты-самцы с невротичными чертами чаще возвращались к повторному обнюхиванию пробирок, в то время как более спокойные особи изучали запахи размеренно. У кошек-самок такой зависимости не выявили.