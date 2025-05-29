Почему скрипит стиральная машина: семь причин

Скрип стиральной машины может быть легким и едва уловимым или пронзительным, как визг тормозов, но в любом случае вызывает тревогу. Нужно ли сразу вызывать мастера? Не всегда. Иногда причина банальна, а решение — под рукой. «‎Рамблер» расскажет, почему стиралка может начать скрипеть и что с этим делать, не вызывая сервис.

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1. Машина стоит неровно

Звук: скрип или поскрипывание при отжиме, вибрация.

Причина: если машинка стоит на неровной поверхности, барабан при вращении вызывает неестественные перегрузки — корпус деформируется, начинается трение и скрип.

Что делать:

Проверьте уровень с помощью обычного строительного уровня.

Подкрутите ножки стиралки до идеально горизонтального положения.

При необходимости — подложите под опорные точки резиновые коврики или прокладки.

Результат: скрип исчезает полностью или становится значительно тише.

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2. Перегрузка барабана

Звук: скрип появляется при запуске стирки и усиливается при отжиме.

Причина: перегруженный барабан работает с повышенной нагрузкой. Ткань давит на амортизаторы и подшипники — это вызывает трение и скрип.

Что делать:

Разгрузите стиральную машину. Максимальный вес загрузки указан в инструкции (обычно 5–8 кг).

Делите стирку на несколько циклов.

Стирайте объёмные вещи (одеяла, куртки) по отдельности.

Совет: проверяйте баланс — белье должно распределяться равномерно внутри барабана.

3. Инородный предмет между баком и барабаном

Звук: скрип с металлическим оттенком, особенно при вращении барабана вручную.

Причина: монета, косточка от бюстгальтера, шпилька или скрепка может попасть между внутренним барабаном и внешним баком, вызывая трение и звук.

Что делать:

Осмотрите барабан на просвет, вращая его медленно.

Попробуйте извлечь предмет через резинку манжеты у люка (иногда предмет можно подцепить пинцетом или магнитом).

Если не получается — открутите заднюю крышку и проверьте патрубок от бака к помпе.

Важно: не запускайте машину до извлечения — это может повредить бак.

4. Изношены амортизаторы

Звук: скрип и глухие удары при отжиме, барабан «прыгает».

Причина: со временем амортизаторы (гасители вибрации) теряют эластичность, и бак начинает биться о корпус.

Что делать:

Проверьте амортизаторы: нажмите рукой на бак. Если он легко «‎гуляет», нужна замена.

На время можно проклеить корпус в местах соприкосновения бака с шумоизоляцией мягкими демпферами (например, поролоном или тканью), но это временное решение.

Совет: если машине больше пяти лет — амортизаторы можно заменить самостоятельно, купив подходящие по модели.

5. Не смазаны дверные петли или замок

Звук: скрип при открытии/закрытии люка.

Причина: дверца машинки — тоже механизм, и со временем петли и защелка теряют смазку.

Что делать:

Нанесите небольшое количество силиконовой смазки или машинного масла на петли.

Для защелки используйте аэрозоль WD-40 или графитовую смазку (немного, не внутрь барабана!).

Важно: избегайте попадания смазки на резинку или барабан.

6. Резинка манжеты трется о барабан

Звук: резиновый скрип, особенно на высоких оборотах.

Причина: манжета дверцы (уплотнительная резинка) может быть сдвинута или потеряла эластичность, из-за чего цепляется за барабан.

Что делать:

Осмотрите манжету по кругу. Если она перекручена или выпала из паза — аккуратно верните на место.

Протрите манжету тряпкой с глицерином или жидким мылом.

Если повреждена — замените (можно заказать по модели машины).

7. Подшипники на грани износа

Симптом: скрип переходит в гул, усиливается при вращении барабана вручную.

Причина: подшипники — один из самых уязвимых узлов машинки. Они изнашиваются со временем и могут начать скрипеть, а затем гудеть и даже заклинить.

Что делать:

Для временного облегчения можно капнуть немного технического масла на ось барабана (если есть доступ через заднюю крышку).

Но в долгосрочной перспективе потребуется замена подшипников — здесь все же лучше вызвать мастера.

Что точно никогда не делать?

Не лейте машинное масло в барабан. Не проклеивайте резинку скотчем или клеем. Не «придавливайте» машинку сверху тяжелыми предметами — это опасно. Не продолжайте пользоваться машиной с подозрением на подшипники — можно «убить» двигатель.

Таким образом скрип в стиральной машине не всегда означает поломку. Часто дело в неровной установке, перегрузке или забытых мелочах. Простые проверки и немного внимания помогут избежать лишних трат и продлить срок службы вашей машины. Но если скрип становится гулом или сопровождается запахом гари — лучше остановиться и вызвать специалиста.

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