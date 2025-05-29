Почему скрипит стиральная машина: семь причин и самостоятельные способы ремонта
Скрип стиральной машины может быть легким и едва уловимым или пронзительным, как визг тормозов, но в любом случае вызывает тревогу. Нужно ли сразу вызывать мастера? Не всегда. Иногда причина банальна, а решение — под рукой. «Рамблер» расскажет, почему стиралка может начать скрипеть и что с этим делать, не вызывая сервис.
1. Машина стоит неровно
Звук: скрип или поскрипывание при отжиме, вибрация.
Причина: если машинка стоит на неровной поверхности, барабан при вращении вызывает неестественные перегрузки — корпус деформируется, начинается трение и скрип.
Что делать:
- Проверьте уровень с помощью обычного строительного уровня.
- Подкрутите ножки стиралки до идеально горизонтального положения.
- При необходимости — подложите под опорные точки резиновые коврики или прокладки.
Результат: скрип исчезает полностью или становится значительно тише.
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2. Перегрузка барабана
Звук: скрип появляется при запуске стирки и усиливается при отжиме.
Причина: перегруженный барабан работает с повышенной нагрузкой. Ткань давит на амортизаторы и подшипники — это вызывает трение и скрип.
Что делать:
- Разгрузите стиральную машину. Максимальный вес загрузки указан в инструкции (обычно 5–8 кг).
- Делите стирку на несколько циклов.
- Стирайте объёмные вещи (одеяла, куртки) по отдельности.
Совет: проверяйте баланс — белье должно распределяться равномерно внутри барабана.
3. Инородный предмет между баком и барабаном
Звук: скрип с металлическим оттенком, особенно при вращении барабана вручную.
Причина: монета, косточка от бюстгальтера, шпилька или скрепка может попасть между внутренним барабаном и внешним баком, вызывая трение и звук.
Что делать:
- Осмотрите барабан на просвет, вращая его медленно.
- Попробуйте извлечь предмет через резинку манжеты у люка (иногда предмет можно подцепить пинцетом или магнитом).
- Если не получается — открутите заднюю крышку и проверьте патрубок от бака к помпе.
Важно: не запускайте машину до извлечения — это может повредить бак.
4. Изношены амортизаторы
Звук: скрип и глухие удары при отжиме, барабан «прыгает».
Причина: со временем амортизаторы (гасители вибрации) теряют эластичность, и бак начинает биться о корпус.
Что делать:
- Проверьте амортизаторы: нажмите рукой на бак. Если он легко «гуляет», нужна замена.
- На время можно проклеить корпус в местах соприкосновения бака с шумоизоляцией мягкими демпферами (например, поролоном или тканью), но это временное решение.
Совет: если машине больше пяти лет — амортизаторы можно заменить самостоятельно, купив подходящие по модели.
5. Не смазаны дверные петли или замок
Звук: скрип при открытии/закрытии люка.
Причина: дверца машинки — тоже механизм, и со временем петли и защелка теряют смазку.
Что делать:
- Нанесите небольшое количество силиконовой смазки или машинного масла на петли.
- Для защелки используйте аэрозоль WD-40 или графитовую смазку (немного, не внутрь барабана!).
Важно: избегайте попадания смазки на резинку или барабан.
6. Резинка манжеты трется о барабан
Звук: резиновый скрип, особенно на высоких оборотах.
Причина: манжета дверцы (уплотнительная резинка) может быть сдвинута или потеряла эластичность, из-за чего цепляется за барабан.
Что делать:
- Осмотрите манжету по кругу. Если она перекручена или выпала из паза — аккуратно верните на место.
- Протрите манжету тряпкой с глицерином или жидким мылом.
- Если повреждена — замените (можно заказать по модели машины).
7. Подшипники на грани износа
Симптом: скрип переходит в гул, усиливается при вращении барабана вручную.
Причина: подшипники — один из самых уязвимых узлов машинки. Они изнашиваются со временем и могут начать скрипеть, а затем гудеть и даже заклинить.
Что делать:
- Для временного облегчения можно капнуть немного технического масла на ось барабана (если есть доступ через заднюю крышку).
- Но в долгосрочной перспективе потребуется замена подшипников — здесь все же лучше вызвать мастера.
Что точно никогда не делать?
- Не лейте машинное масло в барабан.
- Не проклеивайте резинку скотчем или клеем.
- Не «придавливайте» машинку сверху тяжелыми предметами — это опасно.
- Не продолжайте пользоваться машиной с подозрением на подшипники — можно «убить» двигатель.
Таким образом скрип в стиральной машине не всегда означает поломку. Часто дело в неровной установке, перегрузке или забытых мелочах. Простые проверки и немного внимания помогут избежать лишних трат и продлить срок службы вашей машины. Но если скрип становится гулом или сопровождается запахом гари — лучше остановиться и вызвать специалиста.
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