Чем заменить кондиционер для белья: домашние и дешевые средства

Мягкое, ароматное белье, без статического электричества и с легким скольжением ткани — именно за это мы любим кондиционеры для стирки. Но если в самый неподходящий момент бутылка оказалась пуста, бежать в магазин необязательно. В домашнем арсенале найдется немало средств, которые выполнят ту же задачу. «‎Рамблер» расскажет о натуральных и бюджетных заменителях кондиционера.

© Choreograph/iStock.com

1. Столовый уксус

Уксус — фаворит среди всех заменителей кондиционера. Он:

смягчает воду и ткань,

нейтрализует запахи,

выводит остатки порошка,

снимает статическое электричество.

Как использовать: добавьте 1/2 стакана (100 мл) 9% уксуса в отсек для кондиционера перед полосканием. Не бойтесь запаха: при сушке он полностью испаряется.

Важно: не используйте уксус на шелке и шерсти — он может повредить волокна.

2. Пищевая сода

Сода действует как природный буфер. Она снижает жесткость воды и убирает остатки моющих средств, которые делают ткань «хрустящей».

Как использовать: растворите одну–две столовые ложки соды в 100 мл теплой воды и залейте в отсек для кондиционера.

Совет: сода идеально подходит для белого белья и полотенец, придавая им мягкость без жирной пленки.

Как стирать одеяло, чтобы не сбился наполнитель

3. Лимонная кислота

Лимонка работает как мягкий кислотный ополаскиватель. Она:

придает тканям гладкость,

удаляет остатки жесткой воды,

препятствует размножению бактерий.

Как использовать: одну чайную ложку лимонной кислоты растворите в 100 мл воды и залейте в отсек для кондиционера.

Бонус: придает белью легкий цитрусовый запах без парфюмерии.

4. Соль

Мелкая поваренная или морская соль — отличное средство для того, чтобы белье не липло к телу. И при этом не накапливало статическое электричество.

Как использовать: растворите одну чайную ложку соли в стакане воды и добавьте в цикл полоскания.

Отличительная черта: особенно полезно зимой, когда ткани «бьются током».

5. Глицерин

Глицерин добавляют в косметику для мягкости. С тканью он работает по тому же принципу.

Как использовать: смешайте одну чайную ложку аптечного глицерина с 100 мл воды. Залейте в отсек для кондиционера. Подходит для деликатных тканей.

Совет: не переусердствуйте — избыток глицерина может оставить пленку.

6. Вода с сахаром

Если совсем ничего нет, а хочется смягчения — спасет обычный сахар. Он создает тонкую пленку, делающую ткань приятнее на ощупь.

Как использовать: растворите одну чайную ложку сахара в 100 мл горячей воды, остудите и добавьте в отделение для кондиционера.

Особенность: эффект временный, но заметный.

7. Эфирные масла

Эфирные масла сами по себе ткань не смягчают, но придают ей аромат и помогают дезинфицировать. Особенно эвкалипт, лаванда, мята и лимон.

Как использовать: добавьте пять капель эфирного масла в любой из предыдущих рецептов (уксус, сода, лимонная кислота).

Преимущество: аромат закрепится на ткани при сушке.

8. Настой из трав или чая

Хорошо действуют отвары:

ромашки,

лаванды,

шалфея,

зеленого чая.

Как использовать: заварите крепкий настой, остудите и используйте как кондиционер (100 мл на полоскание).

Преимущество: они смягчают воду, оставляют деликатный аромат, действуют антисептически.

9. Зубной эликсир или ополаскиватель для полости рта (без сахара)

Да, звучит странно. Но мятные ополаскиватели без спирта и сахара отлично освежают белье, придавая ему стойкий аромат.

Как использовать: одну чайную ложку эликсира на стакан воды вливать в отсек для кондиционера. Использовать не чаще одного раза в месяц.

Важно: подходят только для грубой ткани и белого белья.

Что точно не стоит использовать?

Бальзам для волос — оставляет жирную пленку;

Обычное мыло — оно может испортить структуру ткани;

— оно может испортить структуру ткани; Уксус + сода в одном отсеке — реакция нейтрализует эффект;

Аромажидкость для диффузора — не работают на ткани и могут вызвать аллергию.

Таким образом кондиционер для белья легко заменить подручными средствами, не теряя в комфорте и аромате. Более того, уксус или сода не просто смягчают ткань, но и очищают машинку от накипи, продлевая срок ее службы. Так что иногда замена — это не компромисс, а улучшение.

Ранее мы писали, почему нельзя стирать коврики для ванной в стиральной машине.