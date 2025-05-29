Роскачество исследовало 20 известных марок стиральных порошков

Роскачество проверило стиральные порошки. Большинство из них безопасны, однако есть недочеты.

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Роскачество завершило масштабное исследование 20 популярных брендов стиральных порошков. Для проверки были отобраны порошки отечественного производства, а также из Белоруссии, Турции и Китая: Index, "Персил", "Аист", Bimax, Synergetic, Ariel, Dosia, "Пемос", Peros, "Лоск", "Чайка", "Самокат", "Каждый день", ABC, "Мара", Sorti, "Миф", "Биолан", Tide (Россия), Tide (Китай). Эксперты оценили продукцию по 48 показателям качества и безопасности.

Почти все исследованные порошки признаны безопасными при использовании по назначению. Однако стиральный порошок Tide китайского производства не прошел проверку на раздражающее действие на конъюнктиву глаз. Это особенно критично, поскольку на упаковке указано, что он подходит "для стирки любого белья, включая детское", а для детской одежды требования к безопасности гораздо строже.

Кроме того, исследование выявило проблемы с пенообразованием и отложением солей жесткости. Сильное пенообразование, способное привести к поломке стиральной машины, отмечено у порошков Tide (Китай), Peros, Bimax, "Миф" и "Лоск".

Несоответствие опережающему стандарту Роскачества по показателю отложения солей жесткости на нагревательных элементах (что также вредит стиральной машине) выявлено у пяти брендов: ABC, "Мара", Sorti, "Биолан", "Самокат", "Каждый день" и вновь у китайского Tide, передает РИА "Новости".