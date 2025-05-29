Какие продукты нельзя давать питомцу

Собакам ни в коем случае нельзя давать куриные кости, поскольку они очень хрупкие, и их осколки могут серьезно навредить животному. Также не стоит угощать питомца авокадо из-за содержащегося в нем персина. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Как писала газета «Известия» со ссылкой на экспертов, угрозой для собак является жевательная резинка. Главный ее компонент, вредящий здоровью питомца, — это искусственный заменитель сахара ксилит. Даже небольшая доза этого вещества может спровоцировать снижение глюкозы в крови и поражение печени у животного.

Голубев также посоветовал не давать собакам виноград, абрикосы, сливу, вишню, черешню, лук, чеснок и орехи. Все эти продукты, по его словам, содержат опасные для питомцев вещества. Кроме того, не подходят копченые, жареные, соленые продукты, мучные изделия и шоколад, добавил он.

До этого Голубев назвал причины ожирения у собак. Проблемы с лишним весом могут возникать из-за эндокринных заболеваний, генетической предрасположенности, несбалансированного питания, низкой физической активности, а также после кастрации/стерилизации, рассказал специалист.