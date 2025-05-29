Дачников призвали удобрять томаты и клубнику простым отходом с кухни

Помидоры и клубника могут дать более обильный урожай, если удобрять их одним простым отходом с кухни, рассказала садовод Николь Метцгер. Совет дачникам она дала в беседе с Mirror.

По словам Метцгер, полезной может быть использованная кофейная гуща: в ней содержится нужный томатам азот, фосфор и калий. Кроме того, она может сохранять большое количество влаги, что способствует росту более крупных и сочных помидоров. Садовод порекомендовала добавлять три-четыре столовые ложки смешанной с почвой кофейной гущи в каждую посадочную ямку перед высадкой томатов.

Кроме того, продолжила она, можно высыпать кофейную гущу прямо у основания каждого клубничного куста — так она будет питать неглубокую корневую систему растения после полива. Помимо этого, по словам Метцгер, можно смешать половину кружки кофейной гущи с четырьмя литрами воды и оставить на 24-48 часов, периодически помешивая, а затем полученным удобрением поливать клубнику.

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