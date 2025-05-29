Какие овощи дачники стали выращивать реже

Рост цен на картофель, лук, морковь и капусту в РФ связан в том числе с тем, что россияне стали реже выращивать эти овощи на своих участках, чем вызвали повышенный спрос на рынке. Об этом журналистам сообщила директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина.

«В личных хозяйствах резко сократилось производство картофеля, по очень простой причине – стоимость картофеля была низкая. В какой-то момент проще стало выращивать более интересные, продуктивные и дорогие овощи, те же самые огурцы, которые в течение последних двух лет сильно дорожали. Перестали выращивать самостоятельно, а это значит, повысился спрос на рынке», – сказала Галина Сорокина.

Она отметила, что выросла общая стоимость всего «борщевого набора», в том числе цен на капусту, морковь и лук.

«Это все не объясняется только тем, что у нас падают урожаи. Это в том числе повышение потребления и снижение производства этой продукции на личных подсобных хозяйствах», – добавила Сорокина.

Ранее СМИ сообщали, что в России овощи, входящие в так называемый «борщевой набор», за год подорожали на 57–87%.