Как сделать отдых с собакой на природе безопасным

Лето — время пикников, длинных прогулок и долгожданных поездок на дачу. Для многих владельцев собак это еще и возможность провести время с четвероногим другом на свежем воздухе. Однако отдых за городом таит немало рисков: от клещей до побегов и отравлений. «Вечерняя Москва» вместе с доктором ветеринарных наук, экспертом Центра изучения питания и благополучия животных Марианной Онуфриенко выяснила, как правильно подготовиться и безопасно провести выходные на природе с питомцем.

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Что важно сделать в первую очередь

В первую очередь проверьте актуальность прививок собаки, советует эксперт. Даже если питомец не покинет участок, риск контакта с непривитыми животными или дикими зверями остается.

Вообще подготовку лучше начинать за месяц до поездки: сначала провести дегельминтизацию (избавление от паразитов), затем через две недели пройти процедуру вакцинации, если этого не было сделано ранее, а минимум за сутки до выезда (важно ознакомиться с инструкцией) комплексно обработать собаку от клещей и блох препаратом, одобренным ветеринарным врачом: например, можно использовать капли на холку, спрей или репеллентный ошейник, — объяснила специалист.

Что стоит взять с собой

Отправляясь с четвероногим другом за город, убедитесь, что взяли с собой:

воду;

привычный корм;

аптечку;

любимые игрушки собаки как для досуга на свежем воздухе, так и для снижения стресса в дороге.

Если собаке все равно слишком тревожно в машине — она без перерыва скулит и трясется, обсудите с ветеринарным врачом возможность использования успокоительных средств или подумайте о том, чтобы на время вашего отсутствия обратиться к варианту с передержкой, — отметила Марианна Онуфриенко.

С собой в поездке у вас обязательно должна быть аптечка, содержащая:

антигистаминные препараты;

перевязочные материалы;

средства для дезинфекции ран.

Как лучше перевозить питомца

Для безопасной перевозки питомца выбирайте прочную и удобную переноску, рекомендует собеседница «ВМ»:

Если животное не приучено к нахождению в ней, до поездки дайте ему привыкнуть к этому: поставьте переноску в комнате, положите внутрь любимую игрушку или лакомство, чтобы собака могла свободно исследовать ее. Не закрывайте питомца сразу — дайте изучить новый предмет без страха и стресса.

Если раньше собака не ездила с вами на машине, проведите несколько тестовых поездок: начните с совместных выездов на короткие расстояния — в ближайший магазин или кафе, куда разрешено с животными, предложила эксперт.

Каким правилам в питании питомца лучше придерживаться

Нарушение привычного режима питания животного на отдыхе ведет к частым причинам проблем с пищеварением, предупредила эксперт:

Не кормите собаку шашлыком и жирной пищей, не давайте ей шоколад, виноград, лук — эти продукты крайне токсичны для животных и могут привести к серьезному отравлению, вплоть до летального исхода. Если хотите угостить питомца, лучше купите специальное лакомство в зоомагазине, а что касается основных приемов пищи, то стоит придерживаться того расписания, к которому собака привыкла дома.

Кроме того, в жаркую погоду миски важно мыть сразу после кормления, подчеркнула специалист. Высокая температура создает идеальные условия для размножения бактерий.

Особое внимание уделяйте влажному корму: его нельзя оставлять в миске дольше часа, а открытую упаковку храните в холодильнике не более суток, чтобы избежать порчи и сохранить безопасность питания, — добавила собеседница «ВМ».

Безопасность на участке

Часто собаки проявляют особый интерес к разного рода растительности, но здесь стоит призвать к бдительности: ни в коем случае не давайте питомцу нюхать и тем более есть цветы и растения, так как они могут являться токсичными, предостерегла эксперт:

Например, безобидные на первый взгляд гиацинты, лилии, ирисы и тюльпаны могут вызывать у собак серьезные симптомы отравления. Гуляя с питомцем в общественном месте, не подпускайте его к клумбам, а отдыхая на своем участке, оградите зоны с потенциально опасной растительностью или высадите безвредные культуры, например, календулу и розмарин.

Собаки, оставленные без присмотра на дачном участке, также нередко пытаются сбежать, роя подкопы или пытаясь перелезть через забор, заметила специалист:

Чтобы минимизировать риск потери питомца, закрепите на ошейнике жетон с вашим номером телефона и присмотритесь к процедуре чипирования — это повысит шансы на благополучный исход поиска питомца в случае побега.

Уважение к окружающим

Даже воспитанный питомец без присмотра может случайно нарушить покой окружающих: испугать детей, повредить клумбы или вступить в конфликт с другими животными. Поэтому вне огороженной территории или специальных площадок для выгула всегда используйте поводок или шлейку, советует эксперт.

На регулярной основе тренируйте собаку реагировать на базовые команды «ко мне», «рядом», «нельзя» — они помогут при необходимости быстро взять ситуацию под контроль. Также во время этих тренировок важно убедиться, что питомец умеет фокусировать на вас свое внимание и откликаться на кличку даже в шумных и многолюдных местах. Не забывайте: отдых с собакой — это возможность получить позитивный опыт, но только при ответственном подходе, — заключила специалист.

При подготовке к дальним путешествиям с четвероногим другом важно учесть несколько важных факторов, чтобы отдых прошел комфортно для всех. Как выбрать страну, отель, и на что нужно обратить внимание при покупке тура, «Вечерняя Москва» узнала у турагента.