Как приготовить из одуванчиков натуральное удобрение для клубники

Многие дачники стремятся использовать меньше химических средств для стимуляции роста растений и отдают предпочтение натуральным удобрениям и подкормкам. Сырьем для таких подкормок могут стать самые распространенные сорняки. Например, отличное удобрение можно приготовить из вездесущих одуванчиков, которые досталяют дачникам много хлопот.

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Одуванчик можно с полным правом назвать природным инсектицидом и стимулятором роста. В листьях этого растения содержатся вещества, которые эффективно работают против садовых вредителей, таких как тля, паутинный клещ, долгоносик.

Агроном Ирина Радишевская советует не выбрасывать листья одуванчика, а использовать их на пользу клубничным кустам. Для приготовления удобрения потребуется полкилограмма свежих листьев одуванчика и ведро воды (объемом 10 литров). Листья растения следует хорошо промыть и измельчить, после чего добавить воду, закрыть емкость и выждать несколько дней.

Примерно через четыре дня настой поменяет цвет — приобретет зеленоватый оттенок. К тому же начнется активный процесс брожения — на это укажет пена и сильный запах, напоминающий запах коровьего навоза.

В теплую погоду раствор будет готов к применению уже через пять-шесть дней, а если на улице прохладно, то лучше увеличить время выдержки до 10 дней.

Готовым удобрением нужно опрыскать кусты клубники и почву вокруг них. Оптимальное время для обработки — утренние или вечерние часы. Спустя неделю процедуру рекомендуется повторить, пишет aif.ru.

Настой из одуванчиков будет способствовать укреплению иммунитета клубники. Одуванчик богат полезными микроэлементами: в нем много калия, кальция, азота, фосфора, железа, бора, марганца, молибдена. Настой из одуванчиков можно также использовать для подкормки помидоров, перцев и кустов роз. Это средство благоприятно воздействует на структуру почвы и способствует снижению ее кислотности.

Ранее стало известно, как сохранить плодородие почвы с помощью сидератов. Бобовые культуры (люцерна, горох, клевер) обогащают почву азотом. Злаковые (рожь, овес) защищают почву от эрозии и вымывания ценных питательных веществ. Растения семейства крестоцветных (горчица, редька) эффективны против патогенных микроорганизмов и нематод. Выбирая сидераты, следует учитывать и тип почвы на участке. Так, для тяжелых глинистых почв подойдут люцерна и донник, а люпин и вика — оптимальный вариант для песчаных почв.